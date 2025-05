Bucharest Pride și Marșul Normalității au loc în aceeași zi: Românii ies în stradă

„Sâmbătă, 7 iunie 2025, cu adunare de la ora 12:00 și pornire de la ora 13:00, la Bucureşti va avea loc MARŞUL NORMALITĂŢII ediția 2025 - pentru familia naturală, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, UNICA FAMILIE pe care o considerăm DEPLINĂ și ECHILIBRATĂ încă de la întemeiere, fiind celula de bază a societăţii umane și căminul generaţiilor viitoare.

Este timpul dedicat PROTEJĂRII COPIILOR DE IDEOLOGIILE DĂUNĂTOARE! De aceea e important să reacționăm în NUMĂR cât mai MARE! Marșul Normalității e pentru FAMILIA ADEVĂRATĂ, indiferent de unele „hotărâri internaționale” ce ar vrea să „bage pe gât” României acceptarea și altor tipuri de „familii” sau „parteneriate civile” mono-gen!

Organizat an de an începând cu anul 2005, MARŞUL PENTRU NORMALITATE este cea mai constantă manifestare publică din România organizată în sprijinul valorilor familiei. Aşteptăm participanţii la ora 12:00 în Piaţa Victoriei, de unde vom porni la ora 13:00 pe traseul: Piaţa Romană - Piaţa Universităţii - Piaţa Unirii - Patriarhia Română. Pentru familia naturală, pentru relaţiile fireşti între bărbaţi și femei, pentru valorile creştine, pentru mame + taţi + copiii crescuţi sănătos într-un mediu neviciat, pentru moralitate în viaţa publică, împotriva paradelor "mândriei” („pride”) deviațiilor pe străzile României, PENTRU NORMALITATE”, au transmis organizatorii Marșului Normalității.

În aceeași zi, comunitățile LGBTI ies în stradă.

„Asociația Accept anunță ediția aniversară a celui mai amplu eveniment al comunității LGBTI din România: Bucharest PRIDE 2025. Această ediție marchează 20 de ani de la primul Marș al Diversității și aduce împreună comunitatea și prietenii săi deopotrivă, printr-o serie de evenimente pe tot parcursul lunii iunie: dezbateri, expoziții, proiecții de film, petreceri și ateliere. Marșul Bucharest PRIDE 2025 este programat pe 7 iunie, de la ora 17:00, pe același traseu consacrat: Calea Victoriei - Parcul Izvor, de la Guvern la Parlament.

DOUĂ DECENII DE PRIDE: Istoria continuă. În 2005, în plin proces de aderare a României la Uniunea Europeană, la doar patru ani de la dezincriminarea homosexualității, câteva sute de persoane au avut curajul să iasă în stradă pentru prima manifestație publică în stradă a comunității LGBTI, în ciuda ostilității administrației locale și a amenințărilor primite de la diverse grupări extremiste.

Acest pas important a deschis un nou capitol al istoriei LGBTI din România - un capitol al vizibilității publice, contribuind în mod semnificativ la construirea unei mișcări puternice și solidare, care, două decenii mai târziu, continuă să lupte pentru ca fiecare persoană LGBTI din România să fie tratată cu aceeași demnitate umană de care se bucură orice alt cetățean.

Astăzi, Bucharest PRIDE este cel mai mare marș civic din România. În 2024, peste 27.000 de persoane au transmis un mesaj puternic: WE ARE READY! Suntem pregătiți pentru egalitate, pentru iubire, pentru recunoaștere și protecție! În acest an, ținând cont de contextul politic actual și de necesitatea afirmării și apărării comunității noastre, organizatorii se așteaptă ca numărul participanților să depășească 30.000, iar ediția aniversară oferă un motiv în plus de celebrare: două decenii de curaj, iubire și vizibilitate”, a transmis asociația Accept.

