Brățară de aur veche de 3000 de ani, furată din muzeu și topită - FOTO

O brățară de aur, veche de trei milenii, a fost furată și topită.

O brățară de aur veche de 3000 de ani, care a dispărut de la un muzeu egiptean la începutul acestei luni, a fost furată și topită, a anunțat Ministerul de Interne al Egiptului, relatează Reuters.

Brățara a aparținut unui faraon

Ministerul Antichităților și Turismului raportase anterior pierderea brățării, care a aparținut faraonului Amenemope din A Treia Perioadă Intermediară, ce a domnit în Egipt în jurul anului 1.000 î.Hr.

Piesa, decorată cu mărgele sferice din lapis lazuli (o piatră semiprețioasă de culoare albastru intens, folosită de mii de ani în bijuterii, artefacte și obiecte decorative), a dispărut dintr-un seif aflat într-un laborator de conservare, pe 9 septembrie.

Sursa foto: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار, Facebook

În urma furtului, a fost înființat un comitet special pentru a verifica artefactele din laborator, iar imagini cu brățara lipsă au fost distribuite unităților de anticariat de la aeroporturi, porturi și puncte de trecere a frontierei, autoritățile temându-se că aceasta ar fi fost scoasă ilegal din țară.

Suspecții au fost arestați

Totuși, Ministerul de Interne a descoperit că furtul a fost comis de un specialist în restaurarea muzeului, care a luat artefactul și l-a vândut unui comerciant de argint, care l-a transmis unui proprietar de atelier din districtul istoric al bijuteriilor din Cairo. Proprietarul atelierului a vândut-o apoi unui topitor de aur, care a refăcut metalul împreună cu alte obiecte.

Ministerul a precizat că suspecții au fost arestați, iar sumele obținute în urma vânzării, evaluate la aproximativ 194.000 de lire egiptene (aproximativ 3.400 de euro), au fost confiscate.

Incidentul are loc la doar câteva săptămâni înainte de deschiderea planificată în noiembrie a Marelui Muzeu Egiptean de lângă piramidele din Giza, care expune patrimoniul antic al țării și reprezintă o atracție turistică majoră, o sursă importantă de venituri externe pentru Egipt.

