Boris Johnson, dieta cu care a slăbit 16 kilograme. Investiţie majoră în combaterea obezităţii ca "obiectiv naţional"

Premierul Marii Britanii a trecut la dietă imediat după ce a ieşit din spital, unde a fost internat cu COVID-19 anul trecut şi crede că cele 16 kilograme în plus pe care le avea la acea vreme au făcut ca boala să se manifeste mult mai dur în cazul său.

"Am făcut foarte multe, de fapt tot ce am putut, pentru a slăbi şi pentru a mă simţi mai sănătos, mai în formă. Rezultatul este că am pierdut multe kilograme, foarte multe după standardele mele, şi mă simt mai energic. Recomand tuturor", a spus Boris Johnson.

Acesta spune că a renunţat la carbohidraţi, ciocolată şi la "brânzeturile de la miezul nopţii".

De asemenea, Johnson a mai spus şi că Guvernul său va investi 100 de milioane de lire sterline în "slăbitul ca obiectiv naţional" pentru toţi cei care vor să scape de kilogramele în plus.

I’ve been doing all I can to lose weight, and I'm not only fitter and healthier but also happier for it.



I'm pleased we’re investing £100 million into services to get the country healthier so we can all – quite literally – bounce back better. pic.twitter.com/twD2EYFwyR