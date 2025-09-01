Bombă la conducerea Nestle. Directorul general, dat afară după relația cu o subordonată. Era în companie din 1986

Gigantul elvețian Nestle a anunțat, astăzi, concedierea cu efect imediat a directorului său general. Laurent Freixe este dat afară de companie după o ”relație amoroasă nedeclarată cu o subordonată directă”.

Francezul, în vârstă de 63 de ani, obținuse funcția în urmă cu doar un an.

”A fost o decizie necesară. Valorile Nestlé şi buna guvernanţă constituie fundamentele solide ale companiei noastre. Îi mulţumesc lui Laurent pentru anii de serviciu”, a transmis, într-un comunicat, preşedintele Consiliului de Administraţie, Paul Bulcke, conform news.ro.

Decizia de concediere și expunerea motivelor pentru care a fost dat afară directorul general, la fix un an de la preluarea funcției, vin ca o bombă la conducerea numărului unu mondial al industriei alimentare.

Gestul directorului reprezintă ”o încălcare a Codului de conduită profesională al Nestlé”, scrie Le Figaro. Angajata a plecat din companie în luna iulie.

”În conformitate cu cele mai bune practici de guvernanţă corporativă, Consiliul de administraţie a ordonat o investigaţie supravegheată de preşedintele Paul Bulcke şi de directorul principal independent Pablo Isla, cu sprijinul unui avocat extern independent”, se arată în declaraţia emisă de grupul elveţian.

Laurent Freixe va fi înlocuit cu efect imediat de Philipp Navratil, care este membru al Comitetului executiv al Nestlé de la 1 ianuarie. Laurent Freixe era angajat Nestle din 1986, timp în care a ocupat mai multe funcții, evoluând în companie.

