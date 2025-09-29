€ 5.0772
Data actualizării: 09:32 29 Sep 2025 | Data publicării: 09:28 29 Sep 2025

Bolojan, Grindeanu și alți lideri, reacție după alegerile din Moldova
Autor: Alexandra Curtache

original_whatsapp_image_2025-08-23_at_16-19-53_1_97363500
 

Liderii politici români au transmis mesaje de felicitare și sprijin pentru cetățenii și autoritățile moldovene, subliniind parcursul european al țării.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a reacționat pe Facebook după alegerile parlamentare din Republica Moldova, felicitând cetățenii și autoritățile pentru modul exemplar în care a fost organizat scrutinul și pentru orientarea clar pro-europeană a votului. Totodată, rezultatele votului din diaspora moldovenească evidențiază o preferință majoritară pentru vectorul european, într-un contrast remarcat cu comportamentul alegătorilor români din diaspora.

Ilie Bolojan: Felicitări cetățenilor și autorităților moldovene

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”, a scris prim-ministrul pe Facebook.

Prim-ministrul a reiterat angajamentul României față de Republica Moldova și parcursul său european: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”.

Sorin Grindeanu: „Parcurs european consolidat”

Sorin Grindeanu a subliniat importanța rezultatului și rolul PAS în formarea unui guvern pro-european: 

„Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană! De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”.

Victor Negrescu: „O lecție de democrație pentru întreaga Europă”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, a afirmat:

„Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană. Consiliul trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare. Această victorie este una a valorilor: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană. Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu au dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale. Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni. Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”.

Mihai Fifor: „Viitorul Moldovei este european”

Mihai Fifor a transmis un mesaj emoționant pe Facebook:

„Felicitări Președintei Maia Sandu și Partidului Acțiune și Solidaritate pentru victoria istorică obținută în alegerile parlamentare din Republica Moldova! Rezultatul de astăzi este mai mult decât o simplă victorie electorală – este dovada hotărârii poporului moldovean de a-și consolida parcursul european, de a alege democrația, stabilitatea și prosperitatea în locul izolării și al autoritarismului. Lupta teribilă pe care Maia Sandu a dus-o împotriva agresiunii constante a Moscovei a fost admirabilă și este un exemplu de curaj, determinare și iubire de țară din care avem cu toții de învățat. Republica Moldova demonstrează întregii lumi că valorile europene sunt un fundament solid pentru libertate, siguranță și dezvoltare. România va rămâne cel mai apropiat partener și sprijin necondiționat al Chișinăului pe acest drum ireversibil către Uniunea Europeană. Admirabilă lecția de democrație dată astăzi de cetățenii moldoveni. Viitorul lor este european!”.

ilie bolojan
alegeri moldova
