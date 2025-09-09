Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră

DIICOT îl acuză pe Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, de trădare și spionaj, susținând că ar fi transmis informații clasificate ale României către KGB-ul din Belarus. Bălan, numit în 2016 director adjunct al SIS, era considerat un ofițer de carieră al serviciului moldovean de informații. Ancheta indică faptul că inițial ar fi colaborat cu serviciile secrete ruse, ulterior cooperând cu cele din Belarus pentru a-și facilita activitățile pe teritoriul Uniunii Europene.

În perioada 2024–2025, el ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai Comitetului Securităţii de Stat al Belarusului, ocazii în care ar fi primit instrucțiuni și ar fi primit plăți pentru serviciile prestate. Conform autorităților, informațiile transmise de Bălan ar fi fost „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect în cadrul unei intervenții la România TV.

"Cea mai mare problemă pe care o are este prezența fizică a Rusiei pe teritoriul său"

“Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este împotmolită. Cea mai mare problemă pe care o are este prezența fizică a Rusiei pe teritoriul său. Aici nu mă refer la Transnistria, care este în momentul de față ocupată, iar asta ține de administrația de la Moscova, deși formal aparține Republicii Moldova și ar trebui să se supună administrației de la Chișinău. Nu, e o populație rusofonă semnificativă, cam 30% din cetățenii Republicii Moldova, și sigur este un câmp de bătaie pentru serviciile secrete rusești. Nu starea precară, rudimentară a economiei Republicii Moldova, nu subdezvoltarea istorică a acestui pământ românesc e problema, ci problema este prezența Rusiei acolo.

"Dacă în România nu suspectăm pe vreun șef de servicii, după 1991, că ar fi trădat în favoarea Rusiei, în Republica Moldova lucrul acesta este extrem de posibil"

Dacă în România nu suspectăm pe vreun șef de servicii, după 1991, că ar fi trădat în favoarea Rusiei, în Republica Moldova lucrul acesta este extrem de posibil. Lucrurile astea sunt cunoscute și la nivelul Bruxelles-ului. Da, mă rog. Gândiți-vă că trei state baltice aveau o populație semnificativă rusă, pentru că au fost racordați oameni acolo în vremea Uniunii Sovietice, și sunt atât membri NATO, cât și ai UE, și își fac foarte bine treaba. Probabil că vor reuși și-n cazul Republicii Moldova.

"Acesta este motivul pentru care nu au mai tras gloanțe acolo, cum s-a întâmplat în 1991, când s-a separat Transnistria"

E o țară mică, iar cu atenție, cu gingășie diplomatică și cu măsuri dure în cazul spionilor, Republica Moldova poate să ajungă în Uniunea Europeană. Asta, dacă nu ocupă rușii litoralul ucrainean al Mării Negre și atunci vor ocupa, fără doar și poate, și Republica Moldova. Republica Moldova este o poartă deschisă pentru serviciile secrete din Rusia, acesta este adevărul. Acesta este motivul pentru care nu au mai tras gloanțe acolo, cum s-a întâmplat în 1991, când s-a separat Transnistria. Mereu au avut aceste informații. Chiar dacă nu au avut mereu toate informațiile, erau foarte bine instruiți să ghicească ce se întâmplă pe acolo.

"O să vedem ce se întâmplă, dacă civilizația va câștiga în alegerile parlamentare. Pentru România ar fi un avantaj uriaș dacă Moldova ar deveni parte a Uniunii Europene"

O să vedem ce se întâmplă, dacă civilizația va câștiga în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Rusia deja a băgat sume uriașe pentru a cumpăra efectiv voturi, pentru a opri parcursul european al Republicii Moldova. Vă dați seama? Și pentru noi, și pentru România ar fi un avantaj uriaș dacă Moldova ar deveni parte a Uniunii Europene. Ne-am securiza granița pe Prut. Dacă nu, o să avem graniță cu ambițiile lui Putin pe tot litoralul Mării Negre. Marea Neagră e zonă de război acum și practic vom avea și Rusia la granița noastră de est. În loc de Republica Moldova, am avea un fel de Rusie sub acoperire. Un scenariu de coșmar.

Cred că și pentru guvernul de la București principala preocupare ar trebui să fie alegerile din Republica Moldova de pe 28 septembrie”, a explicat Bogdan Chirieac.

