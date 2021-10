Bobby Păunescu, despre Nicolae Ciucă: Nimeni nu ar mai face așa ceva pentru România! I s-a dat un cartof fierbinte înainte să fie numit

Regizorul Bobby Păunescu, în direct, la B1 TV, a vorbit despre această propunere.

”Unii politicieni sunt supărați că vine un om ca Nicolae Ciucă și le strică planurile, nu mai pot iei să-și cumpere vile și să plece prin vacanțe. Nicolae Ciucă este un militar, un om de carieră, un om care și-a riscat viața pentru țară”, a spus regizorul Bobby Păunescu, președinte ARMIS, la B1 TV.

”Acum avem un premier desemnat din afara sistemului, în persoana lui Nicolae Ciucă. Îl atacă politicieni care au condus țara, politicieni care ne-au dus în dezastrul în care suntem astăzi, înainte să fie numit premier... Oamenii, pe stradă, cred că Nicolae Ciucă este de vină deja pentru ce se întâmplă prin țară. Nu vine nimeni să spună: ”domnule, Nicolae Ciucă nu este premier, nu are Guvern încă!” Ciucă este doar propus premier. Lui Ciucă i s-a dat în brațe un cartof fierbinte înainte să fie numit, astfel încât lumea să creadă că dânsul este vinovat de dezastrul din țară”, a zis regizorul.

”Mai tare decât tot este că vin domnii de la USR și zic: ”ce, domnule, au venit americanii să hotărască una alta?” Nu, domnule, trebuia să vină Macron (n.r - ”șeful” lui Cioloș). Ce? Dacă venea Macron să ne spună ce să facem era ok?!”, a mai spus Bobby Păunescu.

Niciun parlamentar nu ar mai lupta pentru România. Ar zice că-i doare operația sau că au diabet

”Nicolae Ciucă s-a dus să-și riște viața pentru țara lui, lucru pe care nimeni din Parlament nu l-a făcut. Omul ăla s-a dus să-și riște viața pentru România! Credeți că ar mai face cineva așa ceva dacă mergem să întrebăm prin Parlament?! Îi veți auzi spunând: vai, domnule, dar eu am diabet, pe mine mă doare operația, mă doare inima, mă doare în dreapta, mă doare în stânga, stai că am de primit niște șpăgi. Toate soluțiile politice de până acum au dat greș. Am ajuns la această soluție”, a adăugat regizorul, duminică seara, la B1 TV.

Cine este Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă, ministrul interimar al Apărării, a fost desemnat de preşedintele Klaus Iohannis, la 21 octombrie 2021, candidat la funcţia de prim-ministru. Ciucă a fost propunerea Partidului Naţional Liberal pentru această funcţie, la consultările avute cu şeful statului din aceeaşi zi.



Nicolae Ciucă s-a născut la 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa, judeţul Dolj. A absolvit Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, în 1985, şi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu, în 1988. În anul 1990, a urmat Cursul de perfecţionare de comandanţi companii cercetare, la Făgăraş. Ulterior, a studiat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, specialitatea Arme Întrunite, în perioada 1993-1995, precizează site-ul https://www.mapn.ro/.



În 2000 a urmat cursul PSO (operaţii în sprijinul păcii) (Centrul PfP, Bucureşti) şi cursul de limbă engleză (Academia Forţelor Terestre, Sibiu), iar în 2001, a participat la cursul JOINT şi operaţii multinaţionale (Centrul PfP, Bucureşti). În anul 2003 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe militare, cu lucrarea "Dimensiunea angajării Armatei României în operaţii întrunite multinaţionale", UNAP, Bucureşti, iar în anul 2004 a urmat Cursul de relaţii civili militari în Europa de Est şi Asia Centrală, Hulburt Field, Florida - SUA. În 2005 a urmat Cursul de limba engleză - terminologie NATO, York Sr. John University, iar în 2006 şi-a aprofundat cunoştinţele absolvind, în SUA, Colegiul de război, trupe de uscat, şi a obţinut Masterul în Studii Strategice. În 2012 a absolvit cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale "Securitate şi bună guvernare" - Colegiul Naţional de Apărare, mai notează site-ul https://www.mapn.ro/.



În perioada august 1988-martie 1989 a fost comandant de pluton lansare la Regimentul 26 Mecanizat "Rovine", Craiova, iar în perioada martie 1989-septembrie 1992, a fost comandant de pluton cercetare şi instrucţie la Batalionul 121 Cercetare, Craiova.



Din septembrie 1992 până în octombrie 1993, a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii, batalionul 121 Cercetare, Craiova; în perioada iulie 1995-mai 1996, a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată "Rovine", Craiova.



Începând din mai 1996 până în mai 1997, a fost ofiţer de stat major în cadrul misiunii UNAVEM III, Angola, apoi ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată "Rovine", Craiova, în perioada mai 1997-noiembrie 1998. Comandant al Componentei Terestre la Exerciţiul multinaţional "Blue Danube 2000"; noiembrie 1998 - februarie 2001 - şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab", Craiova.



În anul 2000 a îndeplinit funcţia de şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie - rezervă strategică SACEUR, iar în 2001 a fost comandant al Batalionului 26 Infanterie - rezervă strategică SACEUR, participând la exerciţiul multinaţional "Dynamic Response", Bosnia şi Herţegovina; februarie 2001 - octombrie 2004 - comandant al Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab", Craiova.



Din iunie 2002 până în ianuarie 2003 a fost comandant al batalionului românesc participant la misiunea Enduring Freedom, Afganistan. În 2003, a fost conducător/director al exerciţiului OCE/EXDIR, în cadrul misiunii ISAF, conform site-ului https://www.mapn.ro/.



A mai ocupat următoarele funcţii: ianuarie 2004-iulie 2004 - comandant al batalionului infanterie participant la misiunea din Irak; octombrie 2004-octombrie 2006 - şef operaţii, Brigada 2 Infanterie "Rovine", Craiova; octombrie 2006-martie 2007, împuternicit şef de stat major, Brigada 2 Infanterie "Rovine", Craiova; martie 2007-februarie 2009 - locţiitor al comandantului Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată "Unirea Principatelor", Focşani; februarie 2009-ianuarie 2011 - comandant al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată "Unirea Principatelor", Focşani; ianuarie 2011-ianuarie 2014 - comandant Divizia 2 Infanterie "Getica", Buzău; ianuarie 2014-octombrie 2014 - şef al Statului Major al Forţelor Terestre.



În perioada octombrie 2014-1 ianuarie 2015, a fost locţiitor al şefului Statului Major General, iar în perioada 1 ianuarie 2015-28 octombrie 2019 - şef al Statului Major General. În octombrie 2019, a fost trecut în rezervă prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.



La 4 noiembrie 2019 a fost numit ministru al Apărării Naţionale în Guvernul Ludovic Orban (4 nov. 2019 - 14 mart. 2020). La 8 decembrie 2020 a fost numit prim-ministru interimar şi ministru al Apărării Naţionale. În urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, a obţinut un mandat de senator, pe listele Partidului Naţional Liberal. Tot în decembrie 2020, a fost numit ministru al Apărării Naţionale în guvernul Florin Cîţu (23 dec. 2020 - 5 oct. 2021).



Pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei a fost distins cu mai multe distincţii şi decoraţii - Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofiţer, Ordinul Naţional "Pentru Merit" în Grad de Ofiţer, Ordinul Naţional "Pentru Merit" în Grad de Cavaler, Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Comandor, Semnul Onorific în Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate, Medalia ONU, Emblema Onoarea Armatei României, Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene, Emblema de Onoare a Forţelor Navale, Emblema de Onoare a Informaţiilor Militare, Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii, Emblema de Onoare a Logisticii, Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Ordinului Naţional de Merit al Republicii Franceze, în grad de Comandor, Emblema de merit "În Serviciul Armatei României" cls. a III-a, Emblema de merit "În Slujba Păcii" cls. a III-a, Emblema de merit "Ştiinţa Militară" cls. a I-a, Titlul onorific de "Militar Veteran" pentru militari, precizează site-ul https://www.mapn.ro/.



De asemenea, a fost distins cu Medalia pentru Merit, SUA şi Medalia de Onoare a Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Statelor Unite ale Americii.