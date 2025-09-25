€ 5.0754
Data publicării: 19:11 25 Sep 2025

EXCLUSIV Boala tăcută care pune viața în pericol. Acad. Victor Voicu: Ce trebuie să faci pentru a o preveni / video

Autor: Elena Aurel
Acad. Victor Voicu a vorbit despre importanța protejării endoteliului vascular, riscurile hipertensiunii și efectele nocive ale excesului de sare și zahăr asupra sănătății.

Acad. Victor Voicu a explicat că endoteliul vascular nu este doar o barieră între sânge și vase, ci un organ complex cu funcții esențiale. Potrivit academicianului, când apare disfuncția endotelială, aceasta favorizează hipertensiunea, iar factori precum consumul excesiv de sare sau obezitatea contribuie la acest cerc vicios.

„În zona asta, lucrurile merg foarte intens, din ce în ce mai clar, dar nu foarte clar. De exemplu, endoteliul vascular, pe care lumea îl consideră o barieră între sânge și vase, de fapt, e un organ extrem de complex, cu niște funcții excepționale, iar când ajunge să se îmbolnăvească - și se numește disfuncția endotelială - lucrurile nu evoluează foarte bine.

Generează hipertensiune, dar și hipertensiunea poate fi generată din alte motive – că sunt multe motive ca să generezi hipertensiune, inclusiv când mănânci multă sare sau ești obez. Hipertensiunea, la rândul ei, poate să genereze disfuncție endotelială, adică o lezare, o tulburare a funcției endoteliului". a spus acad. Victor Voicu. 

 

Ce înseamnă acest lucru?

Acad. Victor Voicu a explicat faptul că endoteliul este esențial pentru ca sângele să circule fără să se coaguleze. Când apare disfuncția endotelială, se declanșează tromboza, vasele se pot înfunda, ceea ce duce la complicații grave. Potrivit acestuia, pentru a menține endoteliul sănătos, trebuie controlate bolile asociate precum diabetul, obezitatea, hipertensiunea și afecțiunile renale, deoarece endoteliul asigură funcția vitală a circulației sângelui.

„Nu ne minunăm că sângele nu se coagulează și circulă prin vase tot timpul, dar când se coagulează o tromboză, e jale. Dar dacă scoți sângele și îl pui într-o eprubetă, în cât timp coagulează? În 3-4 minute. Deci apare declicul și ne trece prin cap. În endoteliu este altceva. Se spune că endoteliul este hemocompatibil, adică se înțelege cu sângele și se tolerează reciproc, iar endoteliul este hemocompatibil și hemosinergic. Între ele există o colaborare.

În momentul când apare disfuncția, se produce tromboza, adică sângele coagulează. Ce să facă? Pentru că gazda lui s-a tulburat, gazda lui devine aptă să lipească leucocite, trombocite, se face trombusul, se produce tromboza vasului, îl astupă parțial, se încarcă cu lipide, se fibrozează, începe nenorocirea. Trombusul acesta este o cauză a disfuncției, a tulburării endoteliului, deci vasul trebuie să aibă un endoteliu sănătos.

Aici este problema: să-l menținem sănătos. Dacă avem diabet, să tratăm diabetul; dacă suntem obezi, să pierdem în greutate; dacă suntem hipertensivi, să tratăm hipertensiunea; dacă avem probleme renale, să tratăm funcțiile renale.

Endoteliul trebuie menajat și protejat pentru că ne menține o funcție super vitală: circulația sângelui în corp. Când se oprește circulația, am capotat”, a spus acad. Victor Voicu. 

 

 

Hipertensiunea, una dintre cele mai frecvente boli ale lumii

Acad. Victor Voicu a subliniat că hipertensiunea este una dintre cele mai frecvente boli, adesea nedepistată deoarece nu dă simptome la început. Mulți pacienți se obișnuiesc cu valori foarte mari ale tensiunii, dar acestea cresc riscul de accidente vasculare și infarct. Potrivit acestuia, măsurarea tensiunii de la o anumită vârstă este esențială și trebuie diagnosticată și tratată din timp.

„E una dintre cele mai frecvente boli ale lumii și una dintre cele mai ample consecințe asupra sănătății. Se descoperă greu adesea pentru că lumea nu-și măsoară tensiunea, iar când i-o măsori și îi spui că are 200 mm cu 140, spune: „Eu mă simt bine”, deci s-a adaptat la noi valori, dar care se soldează cu potențiale accidente vasculare, infarct și așa mai departe.

Aici este problema, ca de la o anumită vârstă să-ți măsori tensiunea. Tensiunea este un factor de risc. Eu aș zice boală. E și boală, și factor de risc, adică e o boală care este tăcută la început, dar care generează multe consecințe negative și de aceea trebuie descoperită și tratată la timp”, a spus acad. Victor Voicu. 

 

Ce trebuie să facă pacientul cardiac înainte de a începe tratamentul medicamentos

Acad. Victor Voicu atrage atenția că medicamentele pentru inimă sau tensiune trebuie prescrise de medic, nu luate direct din farmacie.

„Medicamentul nu ar trebui să fie luat la mica înțelegere, să mergi la farmacie și să ceri medicamente pentru inimă sau pentru tensiune. Farmacistul, în mod normal, zice: „Aveți rețetă?". Deci trebuie să te duci la un medic - că e medic de familie, că e internist, că e cardiolog, preferabil fie cardiolog. Medicul cardiolog prescrie și te supervizează în timp medicul de familie. Nu trebuie să prescrii multe. Depinde și cum răspunde și ce se potrivește mai bine la pacientul respectiv, deoarece categoria de medicamente e foarte amplă, să tratezi hipertensiunea și să protejezi endoteliul vascular", a spus acad. Victor Voicu. 

 

Excesul de sare și zahăr, nociv pentru sănătate

Acad. Victor Voicu avertizează că excesul de sare și zahăr este nociv pentru sănătate. Sarea favorizează hipertensiunea și retenția de apă, iar zahărul maschează defectele alimentelor. Potrivit acestuia, ambele afectează organismul pe termen lung și scurtează viața, motiv pentru care trebuie reduse treptat și consumate cu moderație.

„Sarea e o problemă, pentru că atunci când te obișnuiești cu ea ai impresia că alimentele nu au gust: „Pune sare multă să-i dea gust". Nu e bine! Sarea de bucătărie e foarte agresivă pentru hipertensiune, crește tensiunea imediat, crește volumul sangvin pentru că reține apă, se umflă și picioarele. Ai tot cortegiul. Sarea trebuie redusă. Nu am zis interzisă, că e greu, dar redusă.

Sunt și substitute de sare, sarea de potasiu, dar nu e prea gustoasă. Omul se obișnuiește și e greu la început... trei zile, o săptămână, două și s-a obișnuit. Sau să nu mănânci mult zahăr... Nu mai îndulci atâta cafeaua, e mai bună fără!

Este un punct de vedere prea simplist: „Ce bun era dulce". Nu e așa, nu era nici măcar bun. Dulcele acoperă diversele defecte ale prăjiturii, ale mâncării. Devine dominant dulcele. Asta e problema.

Să ne ferim de ceea ce aparent e plăcut, dulce, sărat, pentru că e agresiv pentru organismul nostru. Nu o săptămână, două, ci un an, doi, trei, din viața noastră pe care o vrem de 75-80 de ani. E prea scurt... Te agresează din timp și îți scurtează viața”, a spus acad. Victor Voicu la DC News și DC Medical. 

 

