BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol

Banca Naţională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, începând de luni, o monedă din argint cu tema 125 de ani de la naşterea Henriettei Yvonne Stahl, cu o valoare nominală de zece lei.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei prezintă o compoziţie grafică ce cuprinde titlurile operelor scriitoarei Henriette Yvonne Stahl, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, anul de emisiune 2025, stema României şi valoarea nominală 10 LEI.

Reversul monedei redă portretul, numele şi semnătura Henriettei Yvonne Stahl şi anii între care a trăit aceasta, între 1900 şi 1984.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 620 de lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 125 de ani de la naşterea Henriettei Yvonne Stahl au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale BNR.

Numismatic issue dedicated to 125 years since the birth of Henriette Yvonne Stahl https://t.co/cquLpCPZ3Q pic.twitter.com/xjRRnjgJJ4 — BNR (@bnr_ro) September 12, 2025

