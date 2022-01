BNR, anunț îngrijorător pentru toți românii, despre prețuri și inflație

Banca Centrală a României informează că rata anuală a inflației va crește gradual în următoarele luni și va depăși valorile prognozate pentru această perioadă, în luna noiembrie 2021. Rata inflației crește sub impactul șocurilor pe partea ofertei, conform sursei citate.

Majorările importante de prețuri la energia electrică și gazele naturale au înrăutățit perspectiva apropiată a inflației, chiar și-n contextul măsurilor de compensare și plafonare. De asemenea, un impact semnificativ îl are și majorarea prețurilor la alimentele procesate, pe fondul cotaţiilor produselor energetice şi ale mărfurilor agroalimentare.

Impactul majorării prețurilor amplifică și prelungește creșterea ratei anuale a inflației, mai ales ulterior sistării măsurilor de compensare şi plafonare a preţurilor la energie. De asemenea, conform unui comunicat BNR, va genera ”pe orizontul mai îndepărtat de timp efecte de bază dezinflaţioniste”.

În plus, sunt incertitudini cu privire la măsurile de plafonare și compensare a prețurilor la energie și gaze pentru populației. Incertitudinile și riscurile continuă, de asemenea, să vină din evoluţia cotaţiilor materiilor prime, mai ales a celor energetice şi agroalimentare, precum şi din situaţia blocajelor în lanţurile globale de producţie şi aprovizionare, conform Băncii.

Contribuția Omicron





În acelaşi timp, banca centrală menţionează că evoluţia pandemiei şi a măsurilor restrictive asociate rămâne o sursă majoră de incertitudini şi riscuri la adresa previziunilor, cel puţin pe termen scurt, în contextul tendinţei de extindere la nivel naţional a valului pandemic provocat de varianta mai contagioasă a coronavirusului, Omicron, precum şi al progresului insuficient al vaccinării pe plan intern, dar şi prin potenţialul impact exercitat de acest val asupra economiilor europene, afectate puternic şi de criza energetică şi de persistenţa blocajelor în lanţurile de producţie şi aprovizionare, arată BNR, conform Agerpres.

Rolul deciziilor Guvernului





Incertitudini şi riscuri continuă să fie asociate conduitei politicii fiscale, date fiind, pe de o parte, deficitul bugetar potenţial inferior ţintei înregistrat în 2021 şi, pe de altă parte, coordonatele programului bugetar aprobat pentru anul în curs, ce vizează o accelerare a consolidării fiscale, conform angajamentelor asumate în cadrul procedurii de deficit excesiv, dar într-un context economic şi social dificil pe plan intern şi la nivel global. O sursă de incertitudini şi riscuri rămâne şi absorbţia fondurilor europene, în special a celor aferente programului Next Generation EU, care este condiţionată de îndeplinirea unor ţinte şi jaloane stricte în implementarea proiectelor aprobate.



În şedinţa de luni, 10 ianuarie 2022, pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.



BNR precizează că monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu.

