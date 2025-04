BMS - inovație salvatoare de vieți. Compania care a descoperit primul tratament imuno-oncologic

Cătălin Radu, managerul Bristol Myers Squibb, o companie farmaceutică de top ce investește în cercetarea și dezvoltarea unor noi medicamente, pentru inovația în sănătate, a explicat că Bristol Myers Squibb România a trecut printr-o continuă transformare a portofoliului în ultimii 30 de ani, pornind de la vitamine și medicamente pentru răceală și gripă, până la terapii inovatoare pentru HIV/SIDA, hepatite, imuno-oncologie și leucemii. Recent, compania s-a extins și în domeniile neuroștiinței și cardiologiei vasculare, lansând în Statele Unite un nou tratament inovator pentru schizofrenie.

„Mai știți care a fost primul medicament adus în România în acești 30 de ani? În ce arii terapeutice s-a dezvoltat BMS?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.



„Aș îndrăzni să spun că BMS a trecut printr-o transformare continuă de portofoliu. Și în prezent suntem într-o continuă transformare. Am început cu vitamine, cu medicamente pentru răceală și gripă. Am făcut pionierat după aceea în inovație care putem spune că e salvatoare de vieți de genul terapii antivirale: HIV/SIDA, hepatite. Apoi, cred că următoarea foarte mare revoluție pe care am adus-o și în România este tratamentul imuno-oncologic sau tratamentele pentru diverse forme de leucemie.



Apropo de transformări, intrăm în zona de neuroștiință, de cardiovascular. În Statele Unite suntem deja prezenți cu un produs care reprezintă inovație reală după mai bine de 20 de ani în domeniul schizofreniei, studiat și în alte indicații. Cu alte cuvinte, în permanență ne transformăm și în permanență inovăm”, a spus Cătălin Radu.

„Suntem de 30 de ani aici și ne dorim să fim și în următorii 30"

Cătălin Radu și-a exprimat dorința ca astfel de medicamente să fie disponibile și în România în următorii ani.



„Sunt medicamente cu impact vital în situații care amenință viața, cancer, bolile cardiovasculare și în cazuri în care schimbă, degradează vreo calitate a vieții pacientului și a familiei, cum ați amintit, bolile psihice. E o noutate tratamentul schizofreniei. Nu au fost multe descoperiri în domeniu, în ultimii ani, cum se întâmplă în oncologie. Tot apar medicamente și multe din ele folosesc o armă naturală: anticorpul dirijat specific. Dar în schizofrenie e o noutate, nu putem menționa numele”, a spus Val Vâlcu.



„În niciun caz nu putem menționa numele de produs, dar așteptăm și noi cu interes să vedem cum va fi abordarea Agenției Europene a Medicamentului. Sperăm ca în următorii ani asemenea produse să fie disponibile și în România pentru că noi asta ne dorim și face parte din angajamentul nostru. Suntem de 30 de ani aici și ne dorim să fim și în următorii 30, cumva, în aceeași notă de inovatori, de parteneri angajați pentru sănătatea acestei țări”, a spus Cătălin Radu la DC News și DC Medical.

