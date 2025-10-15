Blackout în Ucraina. Atacurile ruse au paralizat rețeaua energetică a Kievului. Zelenski acuză Moscova că încearcă să "semene haos"

O nouă serie de întreruperi de curent a afectat aproape întreaga Ucraină, în urma bombardamentelor masive lansate de forțele ruse asupra infrastructurii energetice, a anunțat miercuri operatorul național Ukrenergo. Situația este mai gravă decât în ziua precedentă, iar autoritățile de la Kiev avertizează că reparațiile vor necesita timp.

„Din cauza situaţiei complexe în sistemul energetic al Ucrainei, întreruperi de electricitate de urgenţă au fost puse în aplicare în toate regiunile”, cu excepția Donețkului, a transmis Ukrenergo pe Telegram, precizând că echipele lucrează continuu pentru restabilirea rețelei. Operatorul a îndemnat populația să folosească energia „cu parcimonie”, în condițiile în care pagubele sunt semnificative.

Compania privată DTEK a raportat, la rândul ei, pene de curent în mai multe zone – inclusiv în Lviv, Odesa, Kiev și în regiunea capitalei. Întreruperile, care marți afectau opt regiuni, s-au extins acum la nivel național.

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să „semene haos” în rândul civililor prin atacurile asupra rețelelor de energie și gaze, o tactică repetată în fiecare iarnă, menită să lase milioane de oameni fără căldură și lumină.

Ucraina răspunde cu raiduri de drone asupra rafinăriilor și conductelor de petrol de pe teritoriul rus

Atacurile ruse s-au intensificat în ultimele săptămâni, vizând centrale electrice și noduri feroviare, în timp ce Ucraina răspunde cu raiduri de drone asupra rafinăriilor și conductelor de petrol de pe teritoriul rus. Aceste lovituri au contribuit, potrivit analiștilor, la creșterea prețurilor la carburanți în Rusia. Recent, armata ucraineană a lovit și o centrală din regiunea Belgorod, provocând pene de curent locale.

În pofida eforturilor de reparație, operatorii avertizează că sistemul energetic rămâne vulnerabil, iar populația ar putea resimți consecințele acestor atacuri pentru mult timp, conform Agerpres.