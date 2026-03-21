„Blackout challenge” face victime în SUA. Piesa României la Eurovision ar putea fi atacată din nou

Potrivit CBS, care citează Centrul de Control al Bolilor (CDC), 80 de copii au murit din cauza acestui trend viral periculos, care îndeamnă participanții să-și blocheze respirația până la leșin. Provocarea mai este numită și „choking game” sau „pass-out challenge”.

Părinții fetiței decedate în Stephenville, Texas, au cerut presei să mediatizeze cazul, pentru a avertiza asupra pericolului și a atrage atenția autorităților, solicitate să intervină.

”Copilul ieșise să se joace în curte, așa cum făcea în fiecare zi, a spus tatăl fetiței, citat de Fox News. Am observat că este cam liniște — mai liniște decât ar fi trebuit, m-am uitat pe geam și i-am văzut părul. Am crezut că se apleacă să se joace, pentru că mereu se juca în acea zonă, dar nu se mișca. Am găsit-o cu un cablu înfășurat în jurul gâtului. Am făcut manevre de resuscitare, cât am putut, până au venit paramedicii, dar totul a fost în zadar”.

Cu puțin timp înainte, fetița îi arătase bunicii sale un videoclip cu provocarea online în care copiii și adolescenții se filmează strangulându-se intenționat până la pierderea cunoștinței pentru a experimenta o stare euforică ("high").

Fenomenul se extinde, scrie presa conservatoare din SUA, promovat pe rețele sociale. Mai multe școli ar fi dat în judecată platformele online pe care a circulat provocarea, sunt raportate decese în Marea Britanie, Italia sau Argentina, din cauza acestui ”joc”.

Piesa României la Eurovision, etichetată drept ”periculoasă și imprudentă”

În acest context, este posibil să fie din nou contestată melodia României pentru Eurovision, „Choke Me”. The Guardian, din Marea Britanie, a etichetat piesa drept „periculoasă” și „imprudentă” pentru că pare să glamorizeze strangularea sexuală, o practică nesigură care poate duce la leziuni cerebrale și la moarte. Susținători ai campaniilor împotriva violenței sexuale au spus că piesa, în care cuvintele „choke me” sunt repetate de 30 de ori pe parcursul celor trei minute ale cântecului, „joacă pe viața tinerelor într-un mod riscant”.

​”Choke Me” este o metaforă despre presiunea pe care uneori ne-o punem singuri asupra noastră, a replicat Alexandra Căpitănescu, autoarea și interpreta melodiei. Vorbește despre temeri interioare, îndoială de sine și sentimentul de a fi sufocat emoțional de propriile așteptări.

Ca autor de cântece folosesc adesea simboluri pentru a da formă unor sentimente care sunt greu de explicat direct. Această piesă vorbește despre greutatea unor lupte emoționale și despre drumul parcurs pentru a-ți recâștiga vocea și autonomia. Muzica este modul prin care eu procesez emoțiile complicate pe care le am și încerc să-mi înțeleg lumea interioară. Când încetez să mai pun presiune pe mine, îmi ating potențialul maxim. Versurile sunt despre recâștigarea controlului asupra anxietății și a emoțiilor care te sufocă”, a scris Alexandra Căpitănescu.



