Black Friday de la Vodafone aduce potriveala perfectă cu reduceri de până la 70%

Black Friday aduce anul acesta, până pe 16 noiembrie, potriveala perfectă dintre clienții Vodafone și Telekom și telefoane, gadget-uri și accesorii cu reduceri de până la 70%. Mai mult, aceștia pot beneficia de discounturi suplimentare pentru smartphone-uri prin programul de BuyBack, disponibil în întreaga rețea de magazine Vodafone prin parteneriatul cu Flip.

Din oferta Vodafone EasyTech pentru clienții persoane fizice fac parte o serie de smartphone-uri, precum și gadget-uri și accesorii, cu posibilitatea achiziționării în până la 36 de rate lunare. În topul telefoanelor cu cele mai mari reduceri se află modelele Google Pixel 10 și Motorola G86 Power, care beneficiază de un discount de 70%. Printre produsele din promoție se numără:

· Motorola G86 Power, în rate începând de la 2 euro/lună;

· Honor 400 Smart, în rate începând de la 3 euro/lună;

· Redmi 15C, în rate începând de la 4,5 euro/lună;

· Samsung Galaxy A26, în rate începând de la 5,5 euro/lună;

· Google Pixel 10, în rate începând de la 7 euro/lună;

· Google Pixel 10 Pro, în rate începând de la 23 euro/lună;

· Samsung Galaxy S25 Ultra, în rate începând de la 29 euro/lună;

· Samsung Galaxy Buds3 Pro, în rate începând de la 3 euro/lună;

· Xiaomi Vacuum Cleaner G20, în rate începând de la 4,5 euro/lună.

Black Friday aduce reduceri și pentru noul eSIM 100% digital Vodafone EASY. Clienții care vor achiziționa produsul de la Vodafone între 3 și 16 noiembrie beneficiază de 50% reducere timp de 12 luni pentru planurile Boost și Top, folosind codul BLACKFRIDAY în aplicația ce poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Cei care cumpără un abonament mobil de la Vodafone în această perioadă au inclusă opțiunea HBO Max Standard timp de 3 luni, care oferă acces la serviciul HBO Max, fără reclame. Iar pentru abonamentele Disney+ pentru un an, clienții primesc primele 3 luni cadou.

Abonații de servicii mobile pot beneficia de un preț promoțional de 20,5 euro pentru pachetul de servicii fixe împreună cu un televizor LG.

Pentru clienții business Vodafone, oferta de Black Friday include reduceri și plata în până la 36 de rate pentru pachetele cu smartphone și serviciul Lookout pentru securitatea datelor pe dispozitivul mobil, pentru a fi pregătiți oricând împotriva amenințărilor cibernetice. Cei care doresc să își aducă afacerea în rețeaua Vodafone beneficiază și de zero avans pentru achiziția unor astfel de pachete.

Pentru abonamentele Evolve pentru companii, cu beneficii nelimitate național, dar și în roaming în Marea Britanie și Moldova, oferta de anul acesta include o reducere de 50% în primele 6 luni de contract, atât la portare, cât și pentru achiziția de numere noi.

Pentru orice telefon cumpărat, atât clienții persoane fizice, precum și companii, primesc asigurare de ecran cadou timp de 3 luni.

Abonații Telekom sunt așteptați pe vodafone.ro/impreuna/oferta sau în magazinele Telekom și Vodafone, pentru a descoperi reducerile de Black Friday de până la 70% la tehnologie, disponibile împreună cu oferta lor Vodafone, personalizată în funcție de beneficiile pe care le au în prezent.

Mai multe detalii despre ofertele Vodafone de Black Friday sunt disponibile pe www.vodafone.ro, în aplicația My Vodafone și în magazinele fizice Vodafone.