Bill Gates și Jeff Bezos, îngrijorații de la Glasgow, printre marii poluatori ai planetei

Ce te faci că Bezos se află în topul miliardarilor, persoane care contribuie cel mai mult la criza provocată de emisiile de CO2?

Cetățenii Statelor Unite, inclusiv miliardarii, emit fiecare în jur de 15 tone de CO2, anual, în vreme ce poluarea generată de restul lumii este de 5 tone pentru o persoană.

Aceste cifre reprezintă valorile medii. Cu cât o persoană este mai bogată, cu atât ”amprenta CO2” este mai mare. Bogătașii se deplasează cu avioane private, au mai multe locuințe, cu o suprafață mai mare, care trebuie încălzite și al căror iluminat, întreținere și pază necesită energie, folosesc mașini mai puternice, într-un cuvânt, generează cantități mai mari de gaze cu efect de seră.

Un yacht poluează cât 1400 de oameni

Dacă un cetățean obișnuit emite între 5-15 tone de CO2 anual, un yacht cu heliport și piscină generează peste 7000 de tone de gaze cu efect de seră. Atenție, doar funcționarea yachtului ar produce această poluare, fără a mai lua în calcul emisiile generate pentru producerea tablei, a vopselei și a mobilei, sau de aparatele de sudură din șantierul care a construit ambarcațiunea.

Potrivit site-ului theconversation.com super-yachturile miliardarilor sunt cel mai poluant mijloc de transport în acest moment, în care, culmea, tot bogații lumii se plâng de poluare.

Iar Jeff Bezos, îngrijoratul de la Glasgow, a comandat în Olanda cel mai mare yacht construit vreodată. Proprietarul companiei de vânzări online a plătit 500 de milioane de dolari firmei Oceanco, scrie The Evening Standard, pentru o navă care va depăși cu …1 metru nava lui Paul Allen, achiziționată în 2019 și vândută vara aceasta, după moartea fondatorului Microsoft, cu peste 350 de milioane de dolari.

Este mare dar ecologică, susține producătorul super-yachtului, pânzele manevrate automat, în suprafață de 2877 metri, asigurând o viteză de până la 30 de noduri, în funcție de viteza și direcția vântului. Livrarea colosului Y721 comandat de Bezos este programată pentru anul viitor, iar PR-ul companiei Amazon ar putea promova achiziția ca pe o navă ”eco”, trecând sub tăcere că un astfel de colos folosește nu doar forța eoliană, ci și curentul electric, la nivelul unui oraș, pentru încălzire, aer condiționat etc. Iar curentul electric, dacă nu este generat de motoarele diesel ale navei, ar fi disponibil doar la priza de pe uscat.

Bill Gates ar genera 7493 tone de CO2 anual

Cantitatea de CO2 emisă pentru construcția și operarea gadgetului Y721, cu care se va distra Jeff Bezos în vacanțe, face aproape nesemnificativă poluarea generată de deplasările sale de afaceri, cu avionul privat de 65 milioane de euro, Gulfstream G-650ER, cel mai rapid mijloc de transport al momentului. Cel mai rapid dacă nu luăm în calcul racheta New Shepard și poluarea generată de turismul spațial, promovat de compania lui Bezos, Blue Origin.

În comparație cu Jeff Bezos, Bill Gates este chiar modest: nu are yacht și nu zboară de plăcere în spațiu. Însă, amprenta sa de carbon este apreciată de site-ul theconversation.com la circa 7493 tone metrice de CO2, anual. Gates are o proprietate imensă, în Medina, Washington. Casa de 6131 metri pătrați are 23 de garaje, 24 de băi și un cinema cu 20 de locuri. Gates mai deține încă cinci super-locuințe în California, North Salem, pe Insula San Juan și în orașul New York, are o colecție de elicoptere, un avion privat și o fermă de cai de rasă.

Cea mai mare contribuție la poluarea generată de Bill Gates o au zborurile cu elicopterul și avionul privat, întreținerea multiplelor sale proprietăți venind abia pe locul al doilea, potrivit site-ului citat.

Acest articol reprezintă o opinie.