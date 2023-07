Bilete Coldplay. Ghid cu sfaturi utile și recomandări pentru cumpărare / Cum funcționează sistemul

Într-o postare pe Facebook, iaBilet.or vine cu sfaturi utile și recomandări pentru cei care vor să cumpere bilete pentru concertele pe care trupe Coldplay le va susține la București în 2024.

„MIC MARE GHID DE CUMPĂRAT BILETE LA EVENIMENTE MARI

Salut,

Neavând foarte multe concerte mari in România (de nivel de stadion) multi dintre voi nu știu cum funcționează acestea in legătură cu punerea in vânzare a biletelor asa ca ne-am gândit sa facem un mic ghid. Mai ales ca vineri se pun in vânzare biletele pentru Coldplay.

Partea de Hardware si de Plăți

Asemenea evenimente majore implica anumiti pasi pentru vanzarea biletelor. In primul rand este nevoie de o platforma care sa reziste la un trafic foarte mare. De exemplu in presale la Coldplay au fost si 7 milioane de request-uri pe minut adica sute de mii de vizitatori. Din acest motiv, platformele de ticketing instaleaza un queue (o coadă de asteptare). Daca ar intra 1 milion de utilizatori in timp real / in acelasi timp sa selecteze un loc pe un stadion de 50.000 de locuri, nicio baza de date din lume si niciun server nu ar putea sa sustina aceasta putere de calcul si am avea nevoie de niste servere precum NASA ???? Efectiv fizic masinile (serverele) nu fac față indiferent cat de multe sunt. Exista limitari de software (care nu e scris de noi, software universal de baze de date folosit peste tot pe glob, gen mysql). Asa ca aceasta coada pune fanii intr-o ordine pentru ca serverele sa reziste si voi sa puteti cumpara bilete. Nu intotdeauna rezista, uneori si "cozile" mai greșesc si ajung mai multi fani pe site si atunci serverele "sughiță" si mai cad pentru cateva secunde. Sau ale noastre sau ale procesatorilor de plati.

Procesatorii de plati sunt cei care iau datele voastre de card, le verifica cu Visa si Mastercard ca sunt valide apoi contacteaza banca voastra, debiteaza suma si trimit agentiei de bilete in timp real un semn ca plata a fost confirmata deci se pot emite biletele. Totul dureaza o miime de secunda per tranzactie. Dar daca serverele agentiei de ticketing sau ale procesatorului sughiță atunci, chiar si pentru 2-3 secunde, comunicarea nu are loc si apar diverse probleme. In 3 secunde de exemplu pot fi probleme de comunicare pentru 100-200 de tranzactii. Mereu la volum mare apar probleme dar acestea se rezolva ulterior cu intelegerea voastra, desigur, de catre departamentul de Client Service. Uneori e nevoie sa fiti relocati pe alte locuri, mai bune sau mai putin bune decat cele cumparate si pentru asta va multumim.

Partea de presale si sale

Revenind. Pentru a oferi fanilor acces prima oara la bilete, artistii uneori fac acest Artist Presale. De exemplu Coldplay au trimis fanilor acest cod de acces secret cu care puteati cumpara bilete. E o metoda faina de a isi rasplati fanii si de a strange baze de date cu ei pentru a fi in contact constant dupa. De aceea se pun biletele in vanzare in mai multe transe. De exemplu la anumite evenimente au existat si "ticketing presales" adica agentia de ticketing a ales un numar fix de coduri secrete pe care le-a trimis clientilor sai fideli. Uneori si sponsorii fac acest lucru pentru clientii lor prin agentia de ticketing. Dupa ce au loc aceste presales are loc vanzarea generala, pentru "toata lumea". Aici traficul este cel mai mare si cozile pot fi mari iar biletele se epuizeaza rapid.

Comisioane

Unele platforme de ticketing isi adauga comisionul de vanzare de bilete on top, adica peste pretul biletelor, urmand sa fie platit de voi, de catre spectatori. Acesta este uneori mai mare, alteori nu. Depinde de marimea evenimentului si de costurile implicate. O platforma de ticketing are nevoie de multe resurse software si hardware pentru a functiona dar mai ales de colegi care sa va ajute pe partea de client service. La iaBilet lucreaza o armata de peste 50 de oameni, in fiecare zi, angajati sau externalizati care tin totul functional 24/24, 365 de zile pe an (sau 366, din 4 in 4 ani). Resursele pe care le folosim inafara de servere si bandă de internet sunt programatorii, juristii, avocatii, colegii de la client service B2B (organizatori) si B2C (clients), departamentul IT etc.. De exemplu, o zi normala de lucru la Departamentul de Client Service iaBilet implica uneori si peste 1000 de conversatii. In fiecare zi. Au fost zile si cu 3-4000 de conversatii (adica peste 20.000 de discutii individuale). Fiecare conversatie include mai multe discutii (5-6, uneori si 12 sau 20) cu mai multe persoane care pot rezolva problema, de la organizatori, la procesatorul de plati, la locatie etc.. In 2022 de exemplu, am raspuns la peste 300.000 de solicitari la departamentul de client service. Asa ca aceste comisioane ne ajuta sa ne facem treaba cat de bine putem pentru a va oferi voua si organizatorilor servicii cat mai bune.

Recomandări

Ce va recomandam este ca atunci când sunt presales sau sales, sa intrați din timp pe site, sa va așezați frumos la coadă ???? Si sa așteptați. Nu exista skip the line, nu exista alta varianta decât cea de mai sus din motivele enunțate mai devreme.

Nu cumparati bilete decat din locurile indicate de catre organizatori. Orice alt site de genul viagogo sau olx NU sunt puncte oficiale de vanzare. Majoritatea biletelor de acolo sunt sau false sau cumparate de oameni al caror scop nu e decat ca sa va pacaleasca sa va ia banii si sa faca specula cumparand un bilet cu 100 de lei si revanzandu-l cu 500 de lei. Riscul e sa vanda acelasi bilet de 100 de ori si sa ramaneti si cu banii dati si sa nu vedeti nici concertul. Ce va recomandam este, pe langa a nu folosi asemenea platforme, daca tot vreti sa cumparati un bilet "in plus" cumparati-l de la un prieten pe care il cunoasteti si in care aveti incredere, asta daca nu mai sunt bilete in vanzare oficial. Daca sunt, cumparati de pe site-ul oficial indicat de organizatori. Doar asa sustineti artistul si organizatorul sa mai cheme asemenea artisti in Romania.

Vă mulțumim si succes!“, transmite echipa iaBilet.ro pe Facebook.

