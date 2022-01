Becali l-a sunat pe Rafila: I-am spus ”domnu` ministru...”. Schimb de replici cu Chirieac: Miza e alta, dar nu vă spun, că o să credeți că sunt nebun!

"Păi, eu ce să comentez? Eu sunt mulțumit că măcar în România ne-a ajutat Dumnezeu și nu avem problemele pe care le au alte țări. În Italia nu ai voie să joci fotbal, orice fotbalist care n-are vaccin, nu are voie să joace. Olanda... spune cineva că să vezi că 4 din 8 sunt nevaccinați. Păi cred și eu! Dacă ei sunt 99% vaccinați, păi înseamnă că vaccinații sunt în spital. De unde au găsit ei niște nevaccinați, dacă ei sunt toți vaccinați? Nu?! Noi nu avem de ce să fim nemulțumiți, pentru că la noi nu sunt așa multe restricții ca-n alte țări. În Franța ați văzut vaccinații domnului Chirieac, și în Portugalia sunt 99% ai domnului Chirieac. Și în Anglia sunt 99% ai domnului Chirieac, vaccinați... îi zic domnului Chirieac să mă ierte, că sunt vaccinați ca dânsul. Acolo sunt câte 200.000. De ce să ne mai vaccinăm, mă, dacă 200.000 sunt bolnavi în Franța.

Nu mai vine valul 5! Păi nu mai vine! Că noi ne-am imunizat natural și nu mai vine valul 5. Numai că cei care sunt cu vaccinarea sunt disperați, că de ce nu s-au vaccinat românii. Și se va descoperi până la urmă, că ei asta se tem, ca să nu se descopere, că de fapt, dacă nu ai vaccin e mai bine. Se va demonstra în România și în țările ortodoxe unde nu s-au vaccinat, că e mai bine fără vaccin. Și asta e disperarea! Disperarea e să nu se demonstreze că unde nu s-au vaccinat e mai bine. Atunci acționează! Iese președintele OMS-ului și spune Avem nevoie de empatie, de solidaritate. Ce solidaritate, mă? Să ne vaccinăm noi, ca să fim ca Olanda, Franța și Portugalia? Nu, tată! Solidaritatea la noi e că noi ne imunizăm și mergem la Biserică. Dumnezeu ne apără și ne apără așa cum vrea el, fără vaccin, ca să mergem în spitale apoi", a spus Gigi Becali.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit imediat după spusele lui Gigi Becali

"La mulți ani, domnule Becali, sănătate multă. Știți care e răspunsul la întrebarea dumneavoastră față de infectați? Numărul mult mai mic de decese, raportat la populație în aceste țări intens vaccinate, față de România. Nu i-am numărat eu, dar conform statisticilor oficiale, în valul patru, octombrie și noiembrie, fiecare al doilea mort COVID-19 din Uniunea Europeană era român", a spus Bogdan Chirieac.

Gigi Becali: Bine, să vă răspund și eu acum! Dacă dumneavoastră spuneți asta, o să vă spun și eu că în America sunt 1 milion de morți și la noi 50.000 de morți. Ei au populație 250 de milioane, noi avem 20 și ceva de milioane. Deci normal trebuia să avem noi măcar 10%, 100.000 de morți și avem numai 50.000. O să vă mai răspund încă ceva, de viitor. Faptul că nu prea au murit vaccinații e adevărat. Că vaccinații nu au murit încă pentru că sunt sub influența anticorpilor de la vaccin. Numai că anticorpii ăia vor răpi imunitatea organismului și o să vedem ce se va întâmpla peste 3 - 4 ani. O să vedem noi că de asta se tem ei, dacă vaccinații sau nevaccinații vor muri?!

Bogdan Chirieac: Aveți o referință? Eu nu sunt medic, dar aveți o referință când spuneți că în 3 - 4 ani cei care au fost vaccinați vor avea de suferit consecințe medicale?

Gigi Becali: Dumneavoastră trebuie să aveți mai multe referințe ca mine. Până acum n-am spus, că îmi era frică să nu-mi facă dosar penal de zădărnicirea bolii, dar acum, pentru că se întâmplă, vorbesc și eu. Uitați-vă pe Internet să vedeți ce spun specialiștii despre substanțele care aparțin vaccinurilor, despre scăderea imunității și despre bolile autoimune care vor interveni în timp la oamenii vaccinați. Dumneavoastră sunteți mai deștept, le puteți citi mai bine, le puteți căuta mai bine.

Ce i-a spus Gigi Becali lui Alexandru Rafila

Bogdan Chirieac: Nu sunt mai deștept, dar să știți că le urmărim și dăm și declarațiile specialiștilor români. Știu că pe unii îi apreciați.

Gigi Becali: Nu! Pe care specialiști români?! Pe ăia care n-au fost în stare să aducă pe piață un singur antiviral? Care? Cine e specialist român?

Bogdan Chirieac: Să înțeleg că nu-i mai apreciați?

Gigi Becali: Nu-i mai apreciez pe niciunul! Din moment ce nu avem niciun antiviral pe piață, nu avem niciun specialist român! Avem specialiști români la mine la clinică, 15 doctori care sunt specialiști pentru că nu s-au vaccinat niciunul! (...) Eu pe domnul Rafila îl respect, i-am și spus La Mulți Ani de sărbători, numai că în ceea ce privește COVID-ul e pe dinafară. E un om de mare ispravă, un om cu minte, îmi place de el!

Bogdan Chirieac: Deci totuși îl apreciați pe domnul Rafila!

Gigi Becali: Îl apreciez ca om, nu ca specialist. Ca specialist nu știe nimic, din moment ce nu are antiviral pe piață. L-am sunat și i-am spus "domnu' ministru, ce s-a întâmplat până acum să nu se mai întâmple! Puneți de val cinci, puneți antiviral pe piață! Bulgaria, Ungaria, țări mai mici ca noi, te duci la piață și iei antiviralul! România n-are niciunul! Am rețeta deja, am și aprobarea Ministerului Sănătății să produc și Ivermectină și Arbidol la mine la clinică".

Bogdan Chirieac: Autoritățile nu mai au a transmite nimic! Nu au reușit să transmită, nu au reușit că convingă publicul, nu au reușit să-l convingă pe domnul Gigi Becali. Dânsul care dacă s-ar fi vaccinat, se mai vaccinau 2 milioane pe lângă dânsul! Așteptăm valul cinci!

Gigi Becali: Ca să-i am eu pe conștiință? Să răspund la judecată: Ai convins atâția oameni pe care i-ai îmbolnăvit apoi și care au boli și cancer din cauza ta! Miza e alta, dar nu vă spun, că apoi ziceți că sunt nebun! Vor moartea sufletului, nu a trupului, dar e mult de vorbit despre asta.

Bogdan Chirieac: Trebuie să așteptăm și poate, cum zice domnul Becali, o să fie o minune dumnezeiască în valul cinci, noi, nevaccinații! (...) Dacă toată Europa civilizată, la care ne uităm sus, că vrem o țară că afară, s-a vaccinat. Unele state au un grad de vaccinare uriaș și văd că tulpina Omicron nu ține seama de vaccin, dar este adevărat că vaccinații au forme extrem de ușoare. În România, nu s-a reușit să se comunice cu publicul din motive inclusiv culturale și acum trebuie să facem față acestei situații.

Acest articol reprezintă o opinie.