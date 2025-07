Beach, Please 2025 între ”felicitări” și ”oribil”. Festivalul împarte țara-n două: Când ajungi să-ți înjuri țara pe scenă și lumea aplaudă ceva nu e bine

Victor Ponta i-a transmis felicitări publice lui Selly, inițiatorul festivalului, spunând că “o generație excepțională are nevoie de lideri și de evenimente cum mi-aș fi dorit și eu să existe când eram de vârsta lor”.

Victor Ponta:

”Felicitări, Selly! Cu cât te critică mai mulți, cu atât înseamnă că ai reușit ceva cu adevărat extraordinar! O generație excepțională are nevoie de lideri și de evenimente cum mi-aș fi dorit și eu să existe când eram de vârsta lor. Mă bucur însă pentru copiii mei și pentru toți tinerii care reușesc să se simtă, în România, “ca afară”! Mult succes în continuare!”.

În aceeași notă, Șerban Huidu a criticat ipocrizia celor care condamnă muzica de acum, reamintind că fiecare generație a avut propriile forme de exprimare.

Șerban Huidu:

”De @cojo nu spune nimeni nimic. Dar rețelele se minunează că adolescenții se distrează la Beach, Please Festival. Ipocrizia asta. Să vă aduc aminte ce ascultam noi în 90? Sau părinții noștri in 70? " "shake for me girl, I want to be your backdor man...." . Fiecare generație a avut concertele ei...”.

Naty Badea a avut o reacție mixtă, apreciind organizarea din punct de vedere al securității, dar criticând haosul de la fața locului și modul de comunicare cu presa.

Naty Badea:

”Vreau să încep cu părțile bune. Cred că domnul Selly merită felicitări pentru puterea sa de a organiza un astfel de festival, care este ceva monstruos, eu nu am văzut ceva mai rău în viața mea, dar haideți să începem cu părțile bune. În primul rând, foarte mulți jandarmi, toți vorbesc moldovenește, semn că nu sunt din Costinești, ei au fost detașați de prin Bacău, că scria pe ecusoanele dânșilor. Foarte mulți jandarmi, foarte mulți polițiști cu câini, multe forțe de ordine, multă poliție.

Înțeleg că sunt niște cântăreți de renume mondial, prețul, piperat, un pic de selecție s-a făcut de la preț. Multe forțe de ordine, băi nene, dar o viermuială acolo, un praf, ceva îngrozitor. Și aș mai avea o sugestie pentru domnul Selly. L-aș sfătui ca niciodată, niciodată, niciodată să nu subestimeze presa. Atât. Poate înțelege dânsul mai bine și poate doamna care se ocupă cu comunicarea. Presa este o putere. În străinătate presa este foarte puternică și apreciată ca instituție”.

Adriana Bahmuțeanu s-a arătat extrem de deranjată de limbajul folosit pe scenă și a spus că acest festival nu are ce căuta în fața copiilor.

Adriana Bahmuțeanu:

”ORIBIL!!!! Asta s-a întâmplat în România, în fața a zeci de mii de tineri mulți dintre ei minori. Asta au permis sponsorii, autoritățile, televiziunile și toți cei care „n-au văzut” și „n-au auzit” nimic. Un individ numit „artist” a urcat pe scenă și a spus: „Îmi bag p*la în România!”, „Pe țara voastră mă piș! ”În direct, cu reflectoare, cu scenă plătită, cu aprobări, cu Poliție și cu sprijinul Primăriei Costinești. Sub protecția statului român, a partidelor politice, a multinaționalelor, a băncilor și a unei prese care tace complice. Pe banii și pe viața noastră. Ce s-a întâmplat la Festivalul „Beach, Please!” nu e doar un incident. Este un simptom al decăderii morale programate în România. Este rezultatul unui plan de reeducare prin obscenitate, vulgaritate și ură națională. Nu este libertate de exprimare. Este libertatea de a înjura România în fața copiilor noștri. Nu este artă. Este o armă “culturală” de dezbinare și distrugere a identității noastre. Nu este o greșeală. Este o strategie coordonată, cu sprijin politic, comercial și mediatic din partea trădătorilor. Dacă organele competente și clasa politică rămâne indiferentă, noi nu putem rămâne tăcuți. Nici complice. Solicit public o anchetă parlamentară! Cer demisia celor care au aprobat această mizerie! Invit toți românii care mai simt românește să nu accepte umilirea țării! România nu este de scuipat, de înjurat și de călcat în picioare. România este de apărat. De iubit și de înălțat”.

Mirela Vaida a fost foarte revoltată și a spus că festivalul a adus o mare umilință, atât pentru oameni, cât și pentru țară.

Mirela Vaida:

”Despre @beachpleasefestival!! Hai, sictir!! Ne-ați furat și ultima fărâmă de demnitate umană! De demnitate națională nici nu mai pomenesc! #mirelavaida #beachplease #SpuneNuDrogurilor #nouageneratie #momof3 @faniactivi #cna”.

Ioana Ramona Bruynseels, ca mamă, a spus că e important să existe limite și că România merită mai mult respect.

Ioana Ramona Bruynseels:

”Nu e ușor să te poziționezi pe subiectul ”cântecului” cu înjurături la adresa României de la Beach, Please. Dacă spui ceva, unii te acuză că vrei cenzură. Dacă taci, pare că ești de acord. Dar ca mamă, ca om care încă ține la valorile acestei țări... Nu pot să tac. Nu, nu cer interdicții. Nu vreau să sugrum libertatea artistică. Dar cred că există o limită. Și cred că am pierdut rușinea. Când ajungi să-ți înjuri țara pe scenă și lumea aplaudă…E clar că ceva nu este bine. România nu trebuie să devină un sat fără câini. Avem nevoie de respect. De repere. De coloană vertebrală. E timpul să ne întrebăm serios: Ce fel de cultură promovăm? Ce lăsăm copiilor noștri? P.S.: Încă mai aștept să aud că artistul își cere scuze!Încă mai aștept să aud că organizatorii de concerte și sponsorii lor analizează modul în care, pe viitor, vor introduce condiții care să nu reprezinte cenzură, dar să garanteze un minim de respect față de valorile fundamentale ale societății noastre”.

Călin Gavrilaș a spus că nu e corect să judecăm tinerii fără să-i înțelegem și că problemele nu țin doar de un festival.

Călin Gavrilaș:

Oare ce muzică ascultă cei care îi „condamnă” pe participanții la Beach, please! Costinești? Parcă e aceeași atmosferă din perioada în care tinerii ascultau BUG Mafia și erau anatematizați de publicul „matur”. Prea condamnăm orice înainte de a discuta cu acei tineri. Dacă nu-i înțelegem, nu înseamnă că suntem mai buni, mai deștepți, mai culți, mai frumoși ca ei. Înseamnă că dăm dovadă de lipsă de toleranță și înțelegere. Da, se înjură acolo, dar se înjură și la volan, s-a înjurat dintotdeauna, folclorul e plin de „mândruța” care-și înșală bărbatul și merge la „bădița” seara să-i „dea guriță”. Droguri? Știți ce e în școli și în zona școlilor? Acolo căutați droguri și rețele. Da, este o perioadă în viață în care vrei să fi altfel, în care ai impresia că lumea nu te înțelege... și, din păcate, așa este: „lumea” nu te înțelege și nici nu vrea pentru că ne credem toți elitiști, moraliști, pudibonzi etc. Oare chiar așa suntem?Ce ne facem dacă peste 30 - 40 de ani un participant la Beach, please! va primi Premiul Nobel pt Literatură sau va ajunge Patriarh?

Selly a declarat, într-o conferință de presă, că Beach, Please este “mai mult decât un festival, este o mișcare culturală și socială care oferă tinerilor un cadru sigur și organizat în care să se exprime liber”.

Selly

„Beach, Please! Este mai mult decât un festival. Este o mișcare artistică, culturală și socială pentru tineri, este o platformă a exprimării libere care le oferă un cadru sigur și organizat în care să interactioneze cu alți tineri ca ei, din alte orașe, din alte țări, din alte culturi. Este un eveniment care stimulează creativitatea, exprimarea artistică. Tinerii își formează amintiri, își formează prietenii. Dezvoltarea unui tânăr nu are loc doar în școală, ci și prin contact direct cu realitatea, prin interacțiune, artă și experiențe care lasă amintiri”, a declarat Selly în cadrul conferinței de presă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News