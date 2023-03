BCE, majorare dobândă de referință. Elena Cristian spune cu cât ar putea crește ratele românilor care au credite în euro

Elena Cristian, analist DC Business, a spus ce ar însemna acest lucru pentru românii care au credite în euro și cât ar putea avea de plătit la rate.

'Înseamnă o creștere a ratelor în euro. Banca Centrală Europeană, BCE, a ținut dobânda de referință negativă. Timp de 10 ani, dobânda BCE a fost cu minus. Din fericire pentru România, avem puține credite în euro, ponderea este deținută de creditele în lei, raportul e 75% cu 25% din total creditare.',a spus Elena Cristian.

'Cu cât indicativul EURIBOR crește de la lună la lună și a crescut foarte mult în ultimele 6 luni, cu atât ratele cresc, așa cum se întâmplă și în cazul ROBOR. Până acum, creșteau doar ratele la creditele în lei. Acum, cresc și ratele la creditele în euro.', a zis Elena Cristian.

'Acest lucru este mult mai împovărător pentru că, de exemplu, depinde și de curs. Dacă cursul valutar nu este stabil, orice creștere de curs înseamnă un cost mai mare pentru cel care plătește deoarece nu suntem în zona euro, nu se iau salarii în euro, deci trebuie să cumperi euro, valută, ca să îți plătești rata. Odată cu creșterea dobânzii costurile sunt mult mai mari la creditele în valută decât la creditele în lei în acest moment.', a declarat Elena Cristian.

'Nu au fost declarații publice despre cât de mult va merge BCE cu această creștere a dobânzii de referință. Dacă luăm în considerare, să spunem modelul românesc al BNR, care a crescut într-un an aproape la fiecare ședință de politică monetară ducând la dublarea ratelor la credite în decurs de 1 an, înseamnă că acea creștere a dobânzii de referință a BCE va fi o povară greu de suportat, dar ușor de anticipat. Poate duce la o dublare a ratelor în decurs de 1 an.', a spus Elena Cristian, într-o intervenție în studioul România TV.

BCE a majorat dobânda de referinţă cu 50 de puncte de bază în pofida turbulenţelor de pe piaţa bancară

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, joi, să majoreze dobânda de referinţă cu 50 puncte de bază, aşa cum a promis încă de luna trecută, ignorând haosul de pe pieţele financiare şi solicitările investitorilor privind renunţarea la înăsprirea politicii monetare până la revenirea încrederii, transmite Reuters.

"Inflaţia este prognozată să rămână mult prea ridicată pentru o perioadă îndelungată de timp. De aceea, Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE, în linie cu angajamentul său de a asigura o revenire ordonată a inflaţiei la ţinta pe termen mediu de 2%", se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii de joi a Consiliului guvernatorilor BCE.



Începând cu data de 22 martie, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea de depozit vor creşte la 3,50%, 3,75% şi, respectiv, 3,00%.



Cu toate acestea, în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii Consiliului guvernatorilor BCE, instituţia de la Frankfurt nu a mai spus că va continua să majoreze dobânzile în lunile următoare, în pofida declaraţiilor mai multor decidenţi care au făcut apel pentru mai multe mişcări importante pe partea de dobândă pentru a contracara inflaţia.



"Nivelul ridicat de incertitudine consolidează importanţa unei abordări pe bază de date în ceea ce priveşte deciziile de politică monetară ale Consiliului Guvernatorilor", a precizat BCE.



În ultimele zile, acţiunile băncilor din zona euro au fost în cădere liberă, influenţate mai întâi de colapsul băncii americane SVB, apoi de prăbuşirea valorii băncii elveţiene Credit Suisse. Însă, joi, Banca Naţională a Elveţiei a anunţat că a acordat Credit Suisse o linie de ajutor în valoare de 54 de miliarde de dolari, o dovadă importantă de încredere care a condus la creşterea cotaţiei acţiunilor Credit Suisse cu peste 20% şi a impulsionat şi acţiunile altor bănci.



"Consiliul guvernatorilor monitorizează îndeaproape actualele tensiuni de pe piaţă şi este pregătit să răspundă aşa cum va fi nevoie pentru a păstra stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară în zona euro. Sectorul bancar din zona euro este rezistent, cu poziţii solide de capital şi lichiditate. În orice caz, arsenalul BCE este complet echipat pentru a oferi sprijin de lichiditate sistemului financiar din zona euro dacă va fi nevoie, pentru a asigura o transmitere fără probleme a politicii monetare", se arată în comunicatul de presă al BCE.



Atenţia analiştilor se îndreaptă spre conferinţa de presă a preşedintelui BCE, Christine Lagarde, programată să înceapă la ora 14:45 (ora Europei Centrale), ocazie cu care şeful BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza deciziilor adoptate joi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News