Bătaie și fumigene în Parlamentul Serbiei. Update: O deputată a făcut AVC și e în stare critică / video

Update:

Deputații opoziției sârbe au aruncat marți grenade fumigene și gaze lacrimogene în interiorul parlamentului, într-un spectacol față de politicile guvernamentale și de sprijin pentru studenții care protestează, notează Reuters.

Manifestațiile declanșate de prăbușirea acoperișului unei gări care a ucis 15 persoane în urmă cu patru luni s-au transformat în cea mai mare amenințare pentru guvernul sârb de până acum.

În sesiunea legislativă, după ce coaliția de guvernământ condusă de Partidul Progresist Sârb (SNS) a aprobat ordinea de zi, unii politicieni din opoziție s-au ridicat de pe scaune și s-au îndreptat către președintele parlamentului. Aceștia au intrat imediat în conflict cu chestorii, cu care s-au luat la bătaie.

Alții au aruncat grenade fumigene și gaze lacrimogene. Pe imaginile difuzate s-a văzut fum negru și roz în interiorul clădirii.

Președintele Ana Brnabic a spus că doi parlamentari au fost răniți. Unul dintre ei, Jasmina Obradovic, din partidul SNS, a suferit un accident vascular cerebral și e în stare critică.

„Parlamentul va continua să lucreze și să apere Serbia”, a spus președinta legislativului.

Parlamentul urma să adopte marți o lege de creștere a fondurilor pentru universități - una dintre principalele cereri ale studenților.

De asemenea, Parlamentul trebuia să ia act de demisia prim-ministrului Milos Vucevic.

Știrea inițială:

Deputații opoziției sârbe au aruncat marți grenade fumigene în interiorul parlamentului în semn de protest împotriva politicilor guvernamentale și în sprijinul studenților care protestează, a arătat o transmisie de televiziune în direct a sesiunii parlamentare, scrie Reuters.

În urma incidentului, o deputată a fost rănită iar în acest moment se zbate între viață și moarte, a informat Antena 3 CNN.

Știre în curs de actualizare...

???? BREAKING: CHAOS IN SERBIAN PARLIAMENT AS SMOKE GRENADES DETONATED DURING SESSION



Serbian opposition deputies set off smoke grenades inside parliament, throwing the session into chaos as protests against the government escalate.



???? Opposition MPs disrupt parliament with smoke… pic.twitter.com/ndefcxtD8n