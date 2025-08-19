Bashar Molhem (PNL), revoltă după Untold: Organizatorii nu trebuie să mai permită asemenea gesturi

Consilierul județean Bashar Molhem (PNL) s-a declarat revoltat că la festivalul UNTOLD a avut loc o blasfemie, iar în timpul show-ului trapperului Ian crucea cu Iisus răstignit a fost prezentată întoarsă pe scenă.

„De la muzică la revoltă. Simbolurile religioase nu sunt divertisment!Am mers la Untold cu gândul să mă bucur de muzică, de atmosferă, de energia acelui moment în care Clujul devine capitala bunei dispoziții. Dar am trăit și un episod care m-a durut profund: pe scenă, un solist a batjocorit semnul Sfintei Cruci.

Am așteptat câteva zile ca să pot privi lucrurile cu calm, dar și astăzi simt aceeași revoltă. Cred din toată inima în Dumnezeu. Și stiu că milioane de români cred și simt la fel.

Da, fiecare artist are dreptul să se exprime. Dar nimeni nu are dreptul să batjocorească Sfânta Cruce. A batjocori Crucea este o lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu și la adresa oamenilor credincioși. E o rană pentru cei care văd în cruce speranță, putere, iubire. A fost o linie roșie care nu trebuia și nu trebuie trecută cu vederea.

Tinerilor trebuie să le fie promovat respectul, toleranța și bunul simț într-o societate și așa scindată de ură, dezbinare și agresivitate. De aceea spun clar: organizatorii festivalurilor nu trebuie să mai permită asemenea gesturi. Ei au obligația să garanteze că nu vom mai avea parte de blasfemii pe scenă.Credința nu e o glumă”, a transmis Bashar Molhem.

