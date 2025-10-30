€ 5.0829
Data actualizării: 10:20 30 Oct 2025 | Data publicării: 10:20 30 Oct 2025

Bartolo Longo, „preotul care și-a vândut sufletul diavolului”, canonizat de Papa Leon al XIV-lea
Autor: Alexandra Curtache

papa-leon_58201600 FOTO: Agerpres
 

Bartolo Longo, omul care și-a vândut sufletul diavolului, a fost canonizat de Papa Leon al XIV-lea și devine cel mai nou sfânt în Biserica Catolică.

Bartolo Longo, fost preot satanist care s-a convertit ulterior la catolicism și a devenit unul dintre cei mai dedicați slujitori ai Bisericii, a fost canonizat de Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei ceremonii la care au participat peste 70.000 de persoane în Piața Sfântul Petru.

Bartolo Longo este considerat „Apostolul Rozariului” și exemplul vieții sale a fost descris de clerici drept o mărturie a puterii credinței și a regăsirii spirituale, conform Daily Mail.

De la satanism la sfințenie

Născut în 1841 în Latiano, Italia, Bartolo Longo a crescut într-o familie catolică devotată, dar s-a îndepărtat de credință în timpul studiilor de drept la Napoli. După moartea tatălui său, Longo s-a implicat într-un cult satanist, fiind considerat „preot” al acestuia și, conform relatărilor, făcând un pact cu un demon.

Salvarea sa a venit prin intervenția profesorului universitar Vincenzo Pepe, care l-a convins să renunțe la satanism, să facă vot de celibat și să se întoarcă la credință. Această conversie spectaculoasă îl transformă într-unul dintre cele mai neobișnuite cazuri de sfințenie din istoria recentă a Bisericii.

Miracole și lucrarea pentru comunitate

După convertirea sa, Longo a devenit membru al Ordinului Dominican al treilea și s-a dedicat în întregime lucrării pentru credincioși. În Pompei, a renovat biserici, a catehizat țăranii și a construit Sanctuarul Maicii Domnului Rozariului. Prima zi în care tabloul Fecioarei Maria a fost dezvăluit publicului a fost marcată de un prim miracol: vindecarea unei fetițe de 12 ani de epilepsie „incurabilă”.

Longo a fondat, de asemenea, un orfelinat pentru fete (1887) și institute pentru copiii deținuților (1892 și 1922), consolidându-și reputația de „doctor al săracilor” și de binefăcător al comunității.

Ultimele cuvinte și moștenirea spirituală

„Singura mea dorință este să o văd pe Maria, care m-a salvat și care mă va salva din ghearele Satanei”, au fost ultimele cuvinte ale lui Longo înainte de moartea sa, în 1926. Clericii contemporani, precum părintele dominican Joseph-Anthony Kress, îl consideră o sursă de inspirație pentru cei care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, demonstrând că credința și perseverența pot aduce speranță și mântuire chiar și în cele mai întunecate momente.

Canonizarea în Piața Sfântul Petru

La ceremonie, Papa Leon al XIV-lea a prezentat cei șapte noi sfinți ca „martiri pentru credința lor, evanghelizatori și fondatori carismatici de congregații”.

Bartolo Longo se distinge prin povestea sa unică de cădere și mântuire, simbolizând motto-ul celebru al lui Oscar Wilde: „Fiecare sfânt are un trecut, fiecare păcătos are un viitor.”

