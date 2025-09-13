Bărbat atacat de urs în timp ce lucra pe câmp

Un bărbat care lucra pe câmp a fost atacat de un urs.

Un bărbat de 66 de ani din comuna Hodac a fost atacat de un urs în timp ce lucra pe câmp, au anunțat sâmbătă reprezentanții ISU Mureș. Incidentul a avut loc în extravilanul localității Dubiștea de Pădure, unde victima desfășura activități agricole.

Potrivit autorităților, bărbatul a reușit să se retragă până în localitate și să sune la 112, deși a suferit răni grave în urma atacului. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje medicale și polițiști, iar cazul a fost încadrat ca vătămare corporală din culpă.

Victima prezintă leziuni severe la nivelul feței și se află în stare critică, fiind preluată de un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, care i-a acordat primele îngrijiri.

La intervenție au participat și reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, precum și ai autorităților locale, pentru stabilirea măsurilor necesare după incident.

