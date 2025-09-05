Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie

Un bărbat din Gura Humorului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-a agresat soția cu un arzător prevăzut cu butelie, provocându-i arsuri de gradul II, a anunțat vineri Biroul de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Și-a ars soția nevăzătoare din gelozie

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului precizează, vineri, într-un comunicat de presă, că incidentul a avut loc pe 31 august, în jurul orelor 14:30, în locuința celor doi soți.

Potrivit sursei citate, soția agresorului, nevăzătoare aproape în totalitate, a sesizat Poliția prin numărul unic de urgență 112 după ce ar fi fost agresată.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că inculpatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice și pe fondul unor suspiciuni de infidelitate, ar fi folosit intenționat un arzător cu butelie de gaz, provocându-i soției sale arsuri care au fost evaluate medical ca necesitând 12-15 zile de îngrijiri.

Vineri, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului, sub acuzația de violență în familie, acesta fiind reținut ulterior pentru 24 de ore.

La solicitarea procurorului de caz, Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a răspunderii penale, potrivit Agerpres.

