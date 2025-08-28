Bărbat arestat preventiv după ce a violat o fată de 11 ani

Un bărbat de 35 de ani din comuna dâmbovițeană Valea Lungă a fost arestat preventiv după ce a violat o fată, care la momentul faptei avea 11 ani, informează, joi, IPJ Dâmbovița.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

„Din investigațiile efectuate a reieșit faptul că, la data de 13 aprilie 2023, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat la domiciliul său din comuna Valea Lungă, ar fi întreținut raporturi sexuale cu o minoră, în vârstă de 11 ani, la acel moment, împotriva voinței acesteia”, precizează IPJ Dâmbovița.

Autorul faptei a fost reținut, miercuri, pentru 24 de ore. În aceeași zi, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu și dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege”, mai anunță IPJ Dâmbovița, potrivit Agerpres.

