Bani în PNRR pentru împădurire. Gabriela Băncilă (ANM): Ministrul Mediului s-a implicat în a identifica zonele afectate

Gabriela Băncilă, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre necesitatea perdelelor forestiere în România. Aceasta a dat exemplul banilor alocați în PNRR pentru acest obiectiv care ar stopa deșertificarea și ar acționa împotriva secetei:

„În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a fost prevăzută o sumă foarte mare pentru împădurire, iar această împădurire nu se referă numai la zonele montane, la refacerea pădurilor de acolo, ci o pondere semnificativă, așa cum ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a prezentat în nenumărate intervenții, dar și în lansarea care a avut loc recent, este și pentru aceste perdele de protecție, care au ca efect combaterea deșertificării și a secetei Au existat discuții cu Ministerul Agriculturii în a identifica zonele cele mai vulnerabile și, probabil, în concordanță și cu planul care există în zona de inundații.

Este important ca în fața unei acțiuni care are efecte negative, fie că vorbim de efecte negative asupra mediului sau societății, să dezvoltăm un plan integrat, care să acopere toată plaja de activități, de vulnerabilități, astfel încât efectele să se și vadă, să se și resimtă“, a precizat Gabriela Băncilă.

Perdelele forestiere își arată eficiența

„Fără discuție! Ministrul Mediului chiar anunța că plata pe hectarul de pădure e una consistentă, pentru înființare și susținere. Omul face un canal de irigații, aduce apa de la distanțe mari, dar ea se duce la fel ca în nisip sau până seara se evaporă. Apa nici nu vine singură, trebuie pompată, sunt cheltuieli. Cu aceste perdele, chiar în 2002, Banca Mondială încerca să ne susțină, să convingă fermierii pentru a le înființa, tocmai pentru a ține umbră, pentru a crea acel microclimat și a rezolva natural probleme cum sunt cele legate de căldură, iar iarna de viscol“, a spus Val Vâlcu.

„Îmi aduc aminte că în perioada 2000, când în zona Câmpiei Române, în Bărăgan, la limita între județele Buzău și Brăila am văzut înființată o astfel de perdea de protecție. Atunci chiar mă întrebam când o să ajungă să-și arate eficiența. Am revăzut de curând zona respectivă și primul lucru la care m-am gândit a fost că trebuie să începem de undeva. Pentru că atunci, în anumite zone s-a început, acea perdea de protecție în momentul de față are deja vechime“, a spus meteorologul ANM.

