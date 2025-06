BANCUL ZILEI: De-a Big Brother...

- N-ai vrea, nevastă, sa ne jucam de-a Big Brother?

- Știi,sunt obosită, azi am stat la serviciu toată ziua…poate mâine…Bărbatu a doua seara:

- Ce zici, ne jucam azi, de-a Big Brother?…

- Știi, azi am făcut mâncare, am dus copiii la școală…sunt obosita…hai s-o lăsam pe maine,da?

El, a treia seară:

- Ei, ce zici?…Azi ne jucăm de-a Big Brother?

– Ok, azi ne jucăm… Bine. Ai 5 minute să părăsești casa…

Vezi și: BANCUL ZILEI: Calificarea în finală

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News