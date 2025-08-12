Data publicării:

BANCUL ZILEI: Bulă își trimite nevasta la mare

Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Din cauza crizei economice și a treburilor neterminate la serviciu, Bulă nu reușește să își mai ia concediu.

Supărat și conștient că soția lui, care a prins un bilet de vacanță la mare, nu va fi cuminte, Bulă îi spune:

– Gata, asta e, mi-am luat-o! Îți dau voie să mă înșeli, dar numai de două ori!

După două săptămâni vine nevastă-sa de la mare, bronzată, relaxată și toată un zâmbet, la care Bulă o întreabă:

– Spune, sincer, de câte ori m-ai înșelat?

– Doar de două ori, dragule! O dată cu un salvamar și o dată cu o echipă de fotbal aflată în cantonament.

