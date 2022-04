Banca Centrală Europeană caută să majoreze dobânda de referință încă din iulie 2022

Potrivit Agerpres, BCE a început în acest an să elimine stimulentele într-un ritm lent, dar explozia inflaţiei pune acum presiuni asupra responsabililor de la BCE să pună capăt rapid măsurilor neconvenţionale de sprijin monetar.



Principalul obstacol până acum a fost faptul că prognozele pe termen lung arătau că inflaţia va reveni sub ţinta de 2%, avută în vedere de BCE, dar cele mai recente estimări prezentate responsabililor BCE, la reuniunea lor din 14 aprilie, au arătat că chiar şi în 2024 inflaţia va fi peste ţinta avută în vedere de BCE, susţin sursele.



Membri consiliului guvernatorilor critică de mult timp BCE pentru că a subestimat inflaţia, care luna trecută a atins un maxim istoric de 7,5%, şi consideră că noile prognoze sunt un pas spre recunoaşterea realităţii. "Atunci când economistul şef al BCE, Philip Lane, a prezentat noile cifre, mulţi au aplaudat", au dezvăluit sursele citate de Reuters.

Este posibilă o majorare de dobândă în acest an





Vineri, preşedintele BCE, Christine Lagarde a spus că achiziţiile de obligaţiuni ar trebui să se încheie în trimestrul al treilea, adăugând că o majorare de dobândă în acest an este posibilă.



Aproape toate sursele citate de Reuters au spus că se aşteaptă la cel puţin două majorări de dobândă în acest an, iar unii susţin că este posibilă chiar o a treia majorare, însă toate acestea depind de modul cum vor reacţiona pieţele la deciziile BCE. Pieţele au început deja să ia în calcul o majorare a costului creditului cu 85 de puncte de bază în acest an, ceea ce ar însemna mai mult de trei majorări de câte 25 de puncte de bază fiecare, ceea ce ar permite ca dobânda la depozite, care în prezent este la minus 0,5%, să revină în teritoriul pozitiv pentru prima dată după 2014.

Care este condiția cu care cresc dobânzile

Însă dobânzile pot să crească numai după ce BCE va pune capăt achiziţiilor de obligaţiuni şi toate sursele consultate de Reuters, şi care au dorit să îşi păstreze anonimatul, au apreciat că acest lucru ar urma să se întâmple pe 30 iunie sau 1 iulie. Aceasta înseamnă că BCE ar urma să fie în poziţia necesară pentru a majora dobânzile la reuniunea de politică monetară din 21 iulie. "Dacă nu vom avea o schimbare dramatică a perspectivei, aş miza pe o majorare în luna iulie", a spus una din surse.



Cu toate acestea, alte surse au spus că ar prefera în continuare să aştepte până la reuniunea din septembrie, unul dintre motive fiind şi acela că atunci vor fi disponibile noile prognoze iar un altul fiind dorinţa de a evita o importantă decizie de politică monetară în perioada vacanţei de vară, când lichiditatea este mai scăzută.



Ultima dată când BCE a majorat dobânda de politică monetară a fost în 2011, chiar înainte de debutul crizei datoriilor din zona euro, o mişcare pe care mulţi o consideră cea mai mare greşeală de politică monetară făcută până acum de instituţia de la Frankfurt. "Amintirea acelei decizii încă ne bântuie. Unii se tem să facă o greşeală similară", a declarat una din surse.

