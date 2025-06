Bacalaureat 2025. Cele mai amuzante perle din lucrările elevilor: "Harap Alb face o vrăjeală cu Sfânta Duminică / Lică era bossul locurilor din poveste"

Examenul de Bacalaureat din acest an a oferit, din nou, un spectacol aparte la proba de Limba și Literatura Română. Corectorii au avut parte de momente de uimire și amuzament atunci când au parcurs lucrările elevilor, în care au întâlnit greșeli gramaticale flagrante, formulări fără sens și chiar emoticoane înlocuind cuvinte.

"Harap Alb face o vrăjeală cu Sfânta Duminică și iese la lumină învingător"

Printre subiectele primite de candidați s-a aflat și basmul „Povestea lui Harap-Alb”, însă abordările elevilor au fost departe de a fi clasice. În loc să identifice corect tovarășii de drum ai eroului, unii au apelat la creativitate, inventând personaje ca „Fomilă”, „Ochiosu”, „Gerilă”, „Setișcă” sau „Păsărilă-Lățilă”. Într-o lucrare, un elev a descris parcursul protagonistului astfel: „Harap Alb face o vrăjeală cu Sfânta Duminică și iese la lumină învingător”, potrivit CANCAN.

"Lică era bossul locurilor din poveste"

Nici alte opere literare nu au fost scutite de interpretări bizare. Într-un eseu despre „Moara cu noroc” de Ioan Slavici, un elev a prezentat personajele într-o manieră surprinzătoare: „Ana era blândă și era o victimă a tuturor bărbaților. Dar soțul IA pus capac”. Tot în această lucrare, descrierea lui Lică a fost complet neconvențională: „Lică era bossul locurilor din poveste”.

Încrederea în reușită nu a lipsit - "Venim, îl dăm, îl luăm și plecăm"

La liceul tehnologic „Edmond Nicolau”, mulți dintre elevii clasei a XII-a s-au pregătit pentru examen într-un mod relaxat, unii începând învățatul chiar în „ajunul probei”. Cu toate acestea, încrederea în reușită nu a lipsit: „Venim, îl dăm, îl luăm și plecăm”, a declarat un elev pentru Libertatea.

"Cred că dau lovitura cu matematica astăzi. Ce-am făcut ieri la română, nu vreau să discut”

Cei care au optat pentru proba la istorie sau matematică au perceput-o ca fiind mai accesibilă decât cea la română. Un elev, convins de importanța trecutului, a spus: „Este strămoșii noștri!”. O altă candidată, care a ales matematica, a declarat: „Voi da la matematică. Am făcut meditații, cred că dau lovitura cu matematica astăzi. Ce-am făcut ieri la română, nu vreau să discut”.

Unii dintre absolvenți au recunoscut că și-au recapitulat materia în mașină, în drum spre examen. „Am repetat și noi în mașină, cât am avut timp. Într-o singură seară am înțeles toată materia aproape”, a povestit un alt elev.

Pregătirea de ultim moment pare să fi fost un trend

Pregătirea de ultim moment pare să fi fost un trend. Un alt candidat a mărturisit fără ezitare: „Eu va spun sincer...am învățat în ultima săptămână, dar mă simt bazat. Eu nu am nicio treabă. Mă simt bine. Nu am nici o problemă”.

Comparațiile și glumele cu ceilalți colegi au adus și ele zâmbete: „Și când vă gândiți că alții învață de mult timp și noi am învățat ieri”, a spus un absolvent. Un altul s-a declarat chiar uimit de rezultatul obținut în ciuda timpului scurt de pregătire. „Eu am învățat în ultima săptămână, gen, nici nu pot să-mi dau seama de cum am putut să scriu atât de bine”, a spus elevul potrivit România TV.

CITEȘTE ȘI: Topul „perlelor” de la simularea Evaluării Naționale 2025. Pentru unii elevi rima e „încrucită”, iar poezia lui Blaga - text „belgian”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News