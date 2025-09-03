Data publicării:

Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ
Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ

Un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, miercuri, 3 septembrie.

Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe brațul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăței din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.

Bac scufundat după ce camionul a urcat pe el

„Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăței (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar șoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Șoferul a sesizat rapid și a coborât din cabină și a sărit înapoi pe mal.

Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit și ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de față, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăței, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ștefan Stoian, pentru Agerpres.

În urma incidentului, nu au fost raportate victime.

Potrivit sursei citate, ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situații.

„Incidentul a fost anunțat la 112, iar la fața locului s-a deplasat actualul inspector șef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La fața locului a ajuns și o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ștefan Stoian.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul, potrivit Agerpres.

Citește și: Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
04 sep 2025, 00:06
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
03 sep 2025, 23:27
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
03 sep 2025, 23:18
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
03 sep 2025, 22:47
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul
03 sep 2025, 19:30
Accident cu multiple victime pe DN 1A
03 sep 2025, 18:54
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație
03 sep 2025, 18:40
Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani
03 sep 2025, 17:33
Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital
03 sep 2025, 16:49
Mai puțin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană. Datele Eurobarometrului PE 2025
03 sep 2025, 11:30
Un copil de 1 an și 5 luni a murit electrocutat de un spot luminos de pe spațiul verde. Primarul, șocat
02 sep 2025, 23:13
Livratorul din Bangladesh, bătut pe stradă, trimite lunar acasă familiei în jur de 500 de euro. Cum trăiește în București
02 sep 2025, 22:50
Combinatul din România care pune lacătul din 5 septembrie
02 sep 2025, 20:30
Cum a fost bruiat avionul în care se afla von der Leyen. Explicațiile pilotului Osiceanu, după ce sistemele au cedat
02 sep 2025, 21:48
Pedeapsa primită de mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii. Sentința este definitivă
02 sep 2025, 18:54
Cine este bărbatul care a atacat cu cuțitul în centrul Marsiliei. Gestul, după ce a fost evacuat din hotel pentru neplată
02 sep 2025, 18:23
Ferrari F430 Spider, cu doar 24.959 km la bord, scos la licitație de ANAF - Foto
02 sep 2025, 18:09
Accident grav pe A1: Trei persoane au murit
02 sep 2025, 17:41
Zeci de locuințe evacuate în Vaslui, după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat pe șosea
02 sep 2025, 17:30
Tecuci: Echipamente performante pentru diagnostic rapid și prevenirea unor boli grave
02 sep 2025, 10:35
MApN: Atac aerian rus, la graniţa cu Ucraina. Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
02 sep 2025, 10:29
Limba română, între TikTok și lipsa lecturii. Radiografia școlii românești, prin ochii Marianei Badea
02 sep 2025, 12:19
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
02 sep 2025, 08:35
Sute de mii de români nu mai au, de astăzi, asigurare de sănătate. Cine sunt și ce e de făcut
01 sep 2025, 23:43
Bombă la conducerea Nestle. Directorul general, dat afară după relația cu o subordonată. Era în companie din 1986
01 sep 2025, 23:24
Aleșii locali trimiși la ”studiu” în Miami, ca să combată sărăcia din România. ”De oriunde se poate învăţa câte ceva”
01 sep 2025, 22:33
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
01 sep 2025, 20:57
Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD
01 sep 2025, 19:02
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
01 sep 2025, 16:40
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
01 sep 2025, 16:49
Scandal pe ruta Bruxelles–București: Pasager beat, încătușat pe aeroport și amendat cu 4.000 de lei
01 sep 2025, 15:43
Noua schemă de fraudă care îți poate goli contul. Cum se prezintă atacatorii
01 sep 2025, 15:29
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
01 sep 2025, 12:28
Ministerul Mediului relansează Rabla pentru persoane fizice. Ce buget va avea programul
01 sep 2025, 09:59
Explozie violentă la o fabrică din Sebeş. Patru persoane au fost rănite / Update: Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat
01 sep 2025, 08:27
În culisele campionatului mondial al câinilor: Cum construiește România echipa om-câine pentru marea competiție de Mondioring
31 aug 2025, 11:12
Avertismentul sumbru al climatologilor pentru România: Vom fi iarăși „lanterna roșie” a Europei, dacă nu ne mișcăm rapid
01 sep 2025, 14:03
Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață
31 aug 2025, 08:49
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției
31 aug 2025, 08:14
Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei
29 aug 2025, 23:15
CFR SA amână suspendarea trenurilor CFR Călători și Transferoviar, după plata parțială a datoriilor
29 aug 2025, 21:29
Unu din cinci bucureșteni, expus zilnic la zgomot excesiv. Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de poluare fonică prin 30 de stații de măsurare
29 aug 2025, 16:33
De la pasiune la proiect: Importanța organizării și a uneltelor potrivite
29 aug 2025, 16:10
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
29 aug 2025, 15:59
Consiliul General al Capitalei alocă milioane pentru consolidarea seismică și energetică a patru imobile
29 aug 2025, 15:58
Agenția de turism Cocktail Holidays, acuzată că a dat zeci de țepe. Precizările Ministerului Turismului
29 aug 2025, 15:28
Cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii? Originea neașteptată a limbii rromani. Sorin Aurel Sandu: M-a izbit treaba asta
29 aug 2025, 15:38
Cazul copilului de 2 ani ucis de tatăl vitreg. Psihologul Liviu Chesnoiu explică de ce mama nu l-a salvat pe micuț: "Câtă conștiință, atâta durere"
29 aug 2025, 16:05
Update: Bărbatul care și-a ucis fiul vitreg, prins / Celălalt copil, salvat ca prin minune
29 aug 2025, 13:19
Fără banii statului, Poșta Română ar intra în faliment, susține SLPR. Gheorghiu: Așa-zisul „profit” nu există! - VIDEO
29 aug 2025, 13:42
Țara în care fiecare cetățean va primi câte 3,20 euro pentru a sărbători Ziua Națională
29 aug 2025, 13:26
Cele mai noi știri
acum 44 de minute
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
acum 51 de minute
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
acum 55 de minute
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
pe 3 Septembrie 2025
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
pe 3 Septembrie 2025
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
pe 3 Septembrie 2025
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
pe 3 Septembrie 2025
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
pe 3 Septembrie 2025
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
pe 3 Septembrie 2025
Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel