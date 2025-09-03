Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el

Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe brațul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăței din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.

Bac scufundat după ce camionul a urcat pe el

„Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăței (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar șoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Șoferul a sesizat rapid și a coborât din cabină și a sărit înapoi pe mal.

Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit și ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de față, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăței, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ștefan Stoian, pentru Agerpres.

În urma incidentului, nu au fost raportate victime.

Potrivit sursei citate, ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situații.

„Incidentul a fost anunțat la 112, iar la fața locului s-a deplasat actualul inspector șef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La fața locului a ajuns și o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ștefan Stoian.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul, potrivit Agerpres.

