BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului

Candiații susțin astăzi proba la una dintre materiile: geografie, biologie, anatomie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, filosofie, psihologie, economie și sociologie.

Subiectele la proba la alegere vor fi publicate la ora 15:00.

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Peste 30.200 de absolvenţi de liceu au început, de luni, să susțină probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Când vor fi afişate primele rezultate

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Primele rezultate vor fi afişate anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro şi în centrele de examen.

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii au loc în aceeaşi zi în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în intervalul 19 - 20 august.

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Rezultatele finale vor fi publicate pe data de 26 august 2025. Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.



BAC 2025, sesiunea de toamnă. În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului,

