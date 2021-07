BAC 2021. Rata de promovare în prima sesiune a examenului

Rata de promovare în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2021, după soluționarea contestațiilor, este 69,8%.

'Rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoțiilor, comparativ cu rezultatele înregistrate în sesiunea iunie – iulie 2020', subliniază Ministerul Educației într-un comunicat de presă.

Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate astăzi, 9 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

Rata generală a crescut la 69,8% după soluționarea contestațiilor

După soluționarea contestațiilor, rata generală de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare) a crescut cu 2%, în raport cu rezultatele inițiale: de la 67,8% la 69,8%. Față de prima sesiune a anului trecut creșterea este de aproape 5% (64,50% - rată de succes în anul 2020).

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 75,70% (în creștere cu 1,8%), iar pentru promoțiile anterioare – 30,20% (în creștere cu 2,6%). Astfel, din totalul celor 126.999 de candidați prezenți (110.358 din promoția curentă și 16.641 din promoțiile anterioare) au promovat 88.587 de candidați: 83.557 de candidați aparțin promoției 2021, iar 5.030 provin din promoțiile anterioare.

Numărul mediilor de 10 (zece) a crescut la 146 de la 112 (înainte de contestații). În sesiunea iunie – iulie 2020, 307 candidați au încheiat examenul cu media generală 10.

Față de evaluarea inițială, cele mai mari creșteri ale ratei de promovare s-au înregistrat în județele Satu Mare 6,2%, Ilfov 5,7% și Covasna 3,4%.

Au fost depuse 55.982 de contestații, înregistrându-se, astfel, o scădere semnificativă în comparație cu sesiunea similară a anului trecut (62.790 de contestații). După evaluarea celor 55.982 de contestații depuse au fost modificate notele pentru 52.784 de lucrări. Dintre acestea 88,73% s-au modificat cu maximum 1 punct, iar 11,27% s-au modificat cu mai mult de 1 punct.

Diferențe de puncte

În privința diferențelor de puncte, se înregistrează următoarea situație:

- Diferențe între 1-2 puncte: 5.757 de lucrări (4.879 note evaluate în plus și 878 în minus)

- Diferențe între 2-3 puncte: 174 de lucrări (162 note evaluate in plus și 12 note in minus)

- Diferențe între 3-4 puncte: 18 lucrări (16 note evaluate în plus și 2 note în minus)

- Diferențe între 4-5 puncte: o notă, evaluată în plus.

În privința celor 19 lucrări care au primit note mai mari sau mici cu peste 3 puncte, fiecare situație va fi analizată punctual.

36 de licee din 21 de județe, procent 0 de promovare în prima sesiune

După soluționarea contestațiilor, 36 de unități de învățământ liceal din 21 de județe au avut procent 0 de promovare în prima sesiune (dintre acestea, 11 au avut același scor de promovare și anul trecut).

Ministerul Educației precizează că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați (148).

A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie, fiind precedată de etapa de înscriere (19 – 26 iulie). Calendarul complet este disponibil aici.

Informații detaliate privind rezultatele înregistrate la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, după soluționarea contestațiilor, pot fi consultate aici.