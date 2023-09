Azerbaidjan l-a reținut pe fostul lider separatist din Nagorno-Karabah, Ruben Vardanyan

Azerbaidjanul l-a reținut pe fostul lider al guvernului separatist Nagorno-Karabah, după lansarea unei ofensive fulger, săptămâna trecută, despre care a spus că va duce la o „reintegrare” a teritoriului în Azerbaidjan, conform The Guardian.

Ruben Vardanyan, un bogat om de afaceri care a servit ca ministru de stat al republicii Nagorno-Karabah, a fost reținut în timp ce încerca să treacă granița în Armenia miercuri dimineață, fiind unul dintre cei peste 50.000 de armeni care au fugit din regiune.

Vardanyan a făcut avere în Rusia, înainte de a se muta în autodeclarata republică Nagorno-Karabah în 2022, unde a fost numit ministru de stat. A fost demis în februarie 2023, dar a rămas o figură proeminentă în regiune.

Într-un interviu cu The Guardian, săptămâna trecută, înainte de arestarea sa, el a spus că știa că va fi o țintă pentru forțele azere încă de când a început războiul.

„Asta este viața”, a spus el. „Dacă ești gata să mori pentru țara ta, atunci este în regulă. Este rău, dar ceva pentru care trebuie să fii pregătit dacă faci ceva important... sfârșitul poveștii poate fi foarte rău. Am fost pregătit pentru asta din prima zi, știam asta.”, a mai spus el.

Pe măsură ce forțele azere au ocupat satele și orașele, mai mult de 40% din populația din Nagorno Karabah a fost evacuată în 72 de ore.

Trupele azere au intrat în orașul Martakert, prima așezare importantă care a fost ocupată de la începutul ofensivei. Se pare că cea mai mare parte a populației a fugit înainte de sosirea trupelor, care s-au filmat în fața administrației locale și au declarat: „Karabah este Azerbaidjan!”

Vardanyan l-a acuzat pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, că a lansat o campanie de „curățare etnică” împotriva armenilor din Nagorno-Karabah și a cerut sancțiuni împotriva Azerbaidjanului.

Soția sa, Veronika Zonabend, a confirmat arestarea sa.

„Soțul meu, Ruben Vardanyan, filantropul, omul de afaceri și fostul ministru al statului Artsakh, a fost arestat de autoritățile azere la graniță în timp ce încerca să plece în această dimineață, împreună cu mii de armeni care scăpau de ocupația azeră”, a spus ea.

O fotografie publicată de guvernul azer îl arată pe Vardanyan în arest, flancat de doi ofițeri azeri pe un aerodrom. Azerbaidjanul a declarat că Vardanyan a intrat ilegal pe teritoriul său, care este recunoscut la nivel internațional ca incluzând Nagorno-Karabah, și a fost dus la Baku. Guvernul azer a declarat anterior că intenționează să-l aresteze pe Vardanyan, deși acuzațiile împotriva lui miercuri nu au fost făcute publice.

Azerbaijan arrested Putin's mafioso & billionaire Russian-Armenian Ruben Vardanyan. He owns Ameria Bank, which Russia uses to evade sanctions and import prohibited dual-purpose & military goods from the West. pic.twitter.com/Ho9CoSjRw1