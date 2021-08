IMAGINI. Avion afgan prăbușit în Uzbekistan. Zborurile evită spațiul aerian afgan

Ministerul apărării din Uzbekistan studiază rapoartele în urma unui incident aviatic în care a fost implicat un avion afgan. În regiunea Surkhandarya, districtul Sherabad, s-a prăbușit o aeronavă a Forțelor Aeriene Afgane, transmite TASS.

Două persoane au fost rănite.

De asemenea, spațiul aerian afgan a fost restricționat.

În regiunea de sud a Tajikistan, pe aeroportul Bokhtar, trei aeronave și două elicoptere militare au aterizat seara trecută. La bordul acestora se aflau 140 de persoane, care fugeau din Afghanistan.

In #Bokhtar airport, south #Tajikistan, three aircraft and two military helicopters of Afghan armed forces landed last night, with some 140 people on board, while fleeing from #Afghanistan after the fall of Kabul:https://t.co/4CIDdz8YBp