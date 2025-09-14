Data publicării:

Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat

Autor: Cezar Osiceanu | Categorie: Stiri
avion - Foto: Freepik
avion - Foto: Freepik

Incident pe aeroportul din Cracovia! Un avion Boeing 737-800 a ieșit de pe pistă după aterizare.

În avion Boeing 737-800 aparținand companiei slovace AIR EXPLORE, înmatriculat OM-FEX, ce efectua o cursă charter pentru compania aeriana ENTER AIR pe ruta Antalya - Cracovia a ieșit de pe pista 25 în timpul rulajului de după aterizare în data de 14 septembrie 2025 orele 13.35 

Practic în timpul rulajului după aterizare în timp ce se încerca înscrierea pe calea de rulaj, avionul a ieșit cu jamba dreapta și jamba de față a trenului de aterizare pe zona înierbată în timp ce jamba stanga a rămas pe zona betonată. Teoretic viteza avionului în timpul acestei manevre ar fi trebuit să fie de sub 30 de noduri aproximativ 55 km/h. 

În urma incidentului echipajul a luat decizia aplicării procedurilor de evacuare de urgență a aeronavei, iar cei 190 de pasageri și membri ai echipajului au părăsit aeronava în deplina siguranță.  
Aeroportul a trebuit să fie închis iar restul aeronavelor cu destinația Cracovia au fost dirijate spre aeroporturile de rezervă din zona. 

Primele date indică următoarele:

1. Situația meteo în zona aeroportului era nefavorabilă cu plafoane și fenomene meteo asociate (precipitații, turbulențe, vânturi în altitudine) 

2. La nivelul pistei de aterizare s-au înregistrat conform rapoartelor meteo de tip METAR o ploaie ușoară, o vizibilitate de peste 10 kilometri, pista umedă, temperatura de 16 grade Celsius, un vânt lateral stanga de aproximativ 10 km/h variabil ca direcție și o presiune atmosferică de 1013 mb (EPKK 141300Z 14004KT 110V170 9999 SCT004 BKN008 BKN033 16/15 Q1013) 

Aceste condiții meteo publicate nu pot fi considerate ca fiind foarte dificile pentru aterizare dar pot influența rulajul după aterizare al aeronavei implicate. 

3. La o primă vedere și în lipsa unor alte date preliminare, până la rezultatele anchetei declanșate de autoritățile poloneze, se pot suspecta următoarele cauze ale acestui incident 

A) O eroare de pilotaj 

B) O problemă de natură tehnică 

C) O combinație dintre A și

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

