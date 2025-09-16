Avertismentul unei mame pentru părinții care au copii la grădiniță. Semnele la care trebuie să fie atenți

O femeie îi îndeamnă pe părinți să fie atenți la anumite detalii legate de copiii lor, mai ales în perioada în care aceștia frecventează grădinița. Mesajul, care a stârnit numeroase reacții, vizează posibile riscuri la care ar putea fi expuși cei mici.

În mesajul postat, femeia atrage atenția părinților să își învețe copiii să își recunoască hainele, pentru a evita situațiile în care aceștia ar putea fi schimbați cu lucruri care nu le aparțin.

„Te rog să îi spui copilului tău de acasă. Uite, hăinuța asta este a ta. Dacă te pătezi sau ai o problemă, te îmbraci cu hăinuța ta, nu cu a altuia. Pentru că altcineva poate să vină să te ajute și să îți dea o hăinuță care nu este a ta și care să fie parfumată”, avertizează ea.



Simptomele la care trebuie să fie atenți părinții

Femeia vorbește deschis și despre experiențele pe care susține că le-a avut în trecut și menționează riscul ca unii copii mai agitați sau emotivi să fie liniștiți cu ajutorul melatoninei, substanță care influențează somnul.

„Și ce cuminte e copilul în clasă! Și ce frumos doarme! N-a scos un sunet toată ziua! Sfânta melatonină, miroase frumos a lavandă. Nici nu-ți dai seama! Și înainte să vină mami și tati, schimbăm înapoi copilul. Și putem observa că are pupile dilatate, că nu prea reacționează”, a spus mama.

Aceasta susține că a raportat în trecut asemenea situații, însă fără rezultate concrete, motiv pentru care acum încearcă să îi facă atenți pe ceilalți părinți.

Mămica enumeră și câteva dintre semnele care ar putea ridica semne de întrebare în rândul părinților:

- somnolență excesivă sau, dimpotrivă, agitație nefirească, în funcție de doze;

- lipsa amintirilor despre activitățile desfășurate la grădiniță;

- stare de confuzie, dificultăți de concentrare, copilul pare „în ceață”;

- dureri de burtică, greață sau vărsături;

- probleme respiratorii.

„Degeaba ziceți voi aici că melatonina e naturală. Și dacă îi dai vitamina C fără știrea părintelui e o problemă. Și după aia, foarte important, există probleme cu respirația. Pentru că nu e în regulă pentru copii mici, nu este în regulă”, subliniază femeia.

Scopul avertismentului

În final, mama spune că obiectivul ei nu este să creeze panică, ci să îi facă pe părinți mai vigilenți și să îi încurajeze să discute deschis cu copiii lor despre detalii aparent banale, dar care pot fi importante pentru siguranța acestora.

„Eu pe contul ăsta nu mă las până când nu vă zic toate lucrurile pe care eu le-am experimentat și le-am văzut cu ochii mei. Și le-am raportat acum 200.000 de ani lumină, slavă Domnului, în locuri care nu mai sunt relevante acum. Pentru că nu mai știu cine lucrează acolo, cine nu mai lucrează acolo, care e, care nu mai e. Dar pot să vă zic că există. Și atunci, eu n-am reușit să schimb nimic acolo. Dar măcar tu poți să știi că există. Și pentru că știu că există, atunci poate ar trebui să iau niște măsuri, sau să mă gândesc de două ori înainte să fac, sau să nu fac un lucru. Acesta e scopul meu”, a mai spus mămica.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News