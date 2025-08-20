Au intrat dronele rusești în România? Răspunsul ministerului condus de Ionuț Moșteanu

Grupurile de drone lansate de Rusia, în noaptea de marți spre miercuri, asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata apropiere a comunităților locale din nordul județului Tulcea nu au intrat în spațiul aerian al României, a anunțat într-un comunicat de presă Ministerul Apărării Naționale (MApN).

În urma atacurilor cu grupuri de drone lansate de Federația Rusă, două aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu" pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

"Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 1.10. Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO", se arată în comunicatul MApN.

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată, în noaptea de marți spre miercuri, printr-un mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte în spațiul aerian românesc, pe fondul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În timpul alertei extreme care a durat 90 de minute șase persoane au sunat la numărul unic de urgențe 112 pentru a afla sursa zgomotelor puternice pe care le auzeau.

De altfel, pe rețele sociale, unii tulceni au semnalat că zgomotele "se aud și se simt destul de tare", au postat fotografii cu cerul înroșit în plin întuneric, iar alții au făcut publice clipuri video în care se aud zgomotele avioanelor.

Portul Izmail din regiunea ucraineană Odessa se poate vedea din zonele înalte ale orașului Tulcea și se află la o distanță mică de municipiu.

