Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Update: Noi precizări despre ce s-a întâmplat

Update:

Teo Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Henri Coandă, a transmis un mesaj privitor la aterizarea de urgență.

„O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a transmis Teo Postelnicu, purtător de cuvânt al aeroportului pe grupul de presă.

Știrea inițială:

O aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra a solicitat și a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, din cauza unor degajări de fum la bord, a anunțat, joi seară, Ministerul Sănătății.

​Aeronava a aterizat în condiții de siguranță. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate.

​Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.

Situația este în dinamică, revenim cu detalii.