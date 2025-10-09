€ 5.0953
Data actualizării: 19:37 09 Oct 2025 | Data publicării: 19:00 09 Oct 2025

Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Update: Noi precizări despre ce s-a întâmplat
Autor: Ioan-Radu Gava

aterizare urgenta otopeni Foto: Unsplash
 

O aeronavă a aterizat de urgență, joi seară, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Update:

Teo Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Henri Coandă, a transmis un mesaj privitor la aterizarea de urgență.

„O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a transmis Teo Postelnicu, purtător de cuvânt al aeroportului pe grupul de presă.

Știrea inițială:

O aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra a solicitat și a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, din cauza unor degajări de fum la bord, a anunțat, joi seară, Ministerul Sănătății.

​Aeronava a aterizat în condiții de siguranță. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate.

​Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.

Situația este în dinamică,  revenim cu detalii.

aeroportul otopeni
aeroportul henri coanda
aterizare de urgenta
