Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Mare atenție până în ianuarie 2026!

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia.

Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Portugheză că Sindicatul Industriilor Metalurgice și Industriilor Conexe (SIMA) și Sindicatul Transporturilor (ST) au notificat declanșarea unei greve a personalului de asistență tehnică la sol (handling), angajat în structurile aeroporturilor din Lisabona, Porto, Faro și Funchal.

Perioadele în care se vor desfășura grevele

 

"Acțiunea se va desfășura în perioada 3 septembrie 2025 - 2 ianuarie 2026 (ora 24:00), conform următorului program:

• Septembrie 2025: în perioadele 3 – 9 septembrie 2025, 12 – 15 septembrie 2025, 19 – 22 septembrie 2025 și 25 – 28 septembrie 2025;

• Octombrie 2025: în perioadele 3 – 6 octombrie 2025, 10 – 13 octombrie 2025, 17 – 20 octombrie 2025, 24 – 27 octombrie 2025;

• Noiembrie 2025: în perioadele 7 – 10 noiembrie 2025, 14 – 17 noiembrie 2025, 12 – 24 noiembrie 2025, 28 noiembrie – 1 decembrie 2025;

• Decembrie 2025 și ianuarie 2026: în perioadele 5 – 8 decembrie 2025, 12 – 15 decembrie 2025, 19 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. 

Pot apărea întârzieri și perturbări în programul de operare al curselor aeriene

 

Ca efect al acestei acțiuni sindicale, se preconizează apariția unor întârzieri și perturbări în programul de operare al curselor aeriene.

Informațiile referitoare la companiile aeriene afectate de grevă sunt permanent actualizate pe pagina de Internet: https://www.portway.pt/pt/media/noticias/.

Asistență consulară pentru români

 

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351. 927.411.628", transmite MAE într-un comunicat de presă.

