Atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii. MAE, informațiile zilei pentru români

Cetăţenii români care se află sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii sunt atenţionaţi că joi, în zona lacului Piru (Ventura County), la vest de Santa Clarita, a izbucnit un incendiu de mari proporţii.



Flăcările s-au extins rapid în Los Angeles County şi continuă să avanseze spre est, afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 hectare (20 kmp), reiese dintr-un comunicat transmis, vineri, de Ministerul Afacerilor Externe.



Autorităţile locale au decis evacuarea mai multor zone, printre care şi zonele Val Verde, Hasley Canyon, Hathaway Ranch, Oak Canyon, Romero Canyon, Cambridge, Greenhill, Sloan, Industria şi Hillcrest.



MAE recomandă cetăţenilor români din zonă să manifeste precauţie, să se informeze doar din surse oficiale, să urmeze instrucţiunile autorităţilor americane, să respecte ordinele de evacuare transmise de către pompieri şi poliţie şi să apeleze 911 în caz de pericol iminent.



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 444 0623, +1 310 473 8061, +1 310 231 4468, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 721 0474.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News