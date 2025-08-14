Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie, din cauza condiţiilor meteorologice extreme - temperaturi înalte, lipsa precipitaţiilor, umiditate scăzută şi vânt puternic, scrie Agerpres.



MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu situaţia existentă şi să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, iar cetăţenii români care se află într-o zonă în care are loc un incendiu să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.



De asemenea, MAE recomandă consultarea paginii de internet a Ministerului elen al Protecţiei Civile şi al Crizelor Climatice, care conţine informaţii de actualitate despre incendiile de vegetaţie, hărţi zilnice de prognoză a incendiilor, disponibile la adresa https://civilprotection.gov.gr/xartis, precum şi un ghid de autoprotecţie împotriva incendiilor.



În cazul în care cetăţenii români aflaţi în Republica Elenă primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiţi să urmeze instrucţiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorităţi.



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +30 694 604 9076.



MAE recomandă consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, https://atena.mae.ro şi http://salonic.mae.ro.



Totodată, cetăţenii români care călătoresc în Republica Elenă pot accesa aplicaţia digitală "mAIGreece", realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

