Atenţie, şoferi. Se închide circulaţia pe A1, pentru montarea unor echipamente ITS

Se montează echipamente ITS pe A1. Ce sunt acestea şi la ce folosesc, aflaţi mai jos.

Se închide de circulația pentru două ore și jumătate pe A1, între nodurile rutiere Cunța și Săliște, pentru lucrări de instalare și configurare de echipamente ITS



În noaptea de joi spre vineri, 14 - 15.09.2023, se va închide circulația în intervalul orar 22:30 – 01:00 pe Calea 2 a autostrăzii A1, Orăștie - Sibiu, km 268+500 - 293+500, între nodurile rutiere Cunța și Săliște, pentru lucrări de instalare și configurare de echipamente ITS.



Traficul va fi deviat pe ruta:



Nod Rutier Cunța – DJ 1061 intersecție cu DN1, km 351+250 – DN1 ( Miercurea Sibiului – Apoldu de Sus – Săliște) – DN1 km 330+490 intersecție cu DC 67 – Nod Rutier Săliște – A1.



În acest contex, pentru o cât mai corectă informare, reamintim faptul că echipamentele ITS sunt sistemele inteligente de transport, soluții inovative care pun în comun tehnologia, comunicațiile, precum și partea de infrastructură fizică pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, iar utilizatorii să folosească drumurile într-un mod mai coerent, mai sigur și mai inteligent.



Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360 sau pot accesa pagina de internet: www.cnadnr.ro/Situatia Drumurilor Naționale, scrie Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News