Atacul care a zguduit aeroporturile din Europa vine după semnarea unui contract cu greutate. România, prinsă la mijloc

Aeroporturile din Bruxelles, Heathrow (Londra) și Berlin-Brandeburg au avut sâmbătă o zi de haos, cu întârzieri și anulări de zboruri, din cauza atacului cibernetic suferit în noaptea de vineri, care a afectat sistemele de check-in și îmbarcare. Incidentul a atins și alte aeroporturi europene, precum cele din Madrid sau Barcelona, care aveau zboruri programate cu plecare sau sosire în terminalele afectate direct de atac.

În capitala Belgiei, atacul cibernetic a afectat 35.000 de pasageri care plănuiau să călătorească de acolo sâmbătă, iar perturbările au continuat și duminică, întrucât aeroportul a cerut companiilor aeriene să anuleze jumătate din zborurile prevăzute pentru această zi pentru a evita timpi mari de așteptare și anulări de ultim moment.

Dintre cele trei aeroporturi implicate, doar cel din Bruxelles a spus că a fost vorba despre un atac cibernetic care ar provoca un impact major asupra programului zborurilor, în timp ce Heathrow și Berlin s-au limitat să confirme, în comunicate separate, că a existat o problemă tehnică cu furnizorul lor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare.

Ținta atacului cibernetic a fost Collins Aerospace, o companie americană care furnizează servicii de check-in și îmbarcare companiilor aeriene din numeroase aeroporturi din întreaga lume, dar care oferă, de asemenea, suport industriei aerospațiale și de apărare la nivel global. Mai exact, atacul a vizat software-ul său Muse, care permite diferitelor companii aeriene să utilizeze aceleași ghișee de check-in și porți de îmbarcare într-un aeroport.

Prin intermediul unui comunicat, Collins Aerospace a informat despre detectarea „unei întreruperi legate de probleme cibernetice în software-ul nostru Muse, în anumite aeroporturi”. Potrivit explicațiilor companiei, impactul acestui incident „se limitează la check-in-ul electronic al clienților și la predarea bagajelor și poate fi atenuat prin efectuarea manuală a check-in-ului”.

Acest lucru a dus la faptul că operațiunile de check-in și îmbarcare din respectivele aeroporturi au trebuit să se facă pe hârtie, cu întârzierile aferente. Doar compania aeriană British Airways a putut opera normal pentru că are un sistem alternativ de check-in și îmbarcare.

Pe lângă furnizarea acestui software, Collins Aerospace este o filială a RTX, care consiliază alte companii în materie de securitate cibernetică și oferă servicii de sprijin pentru operațiuni militare.

Cu doar câteva zile în urmă, compania americană anunța, printr-un comunicat, că a semnat un contract cu Agenția de Comunicații și Informare a NATO (NCIA) pentru a furniza un software de Planificare a Războiului Electronic și de Management al Bătăliilor către Alianță.

Potrivit declarațiilor, acest instrument software integrat „este conceput pentru a planifica, dirija, coordona, sincroniza și evalua activitățile de război electromagnetic”, atât „proprii, cât și inamice”, au adăugat aceștia.

Ryan Bunge, vicepreședinte și director general al departamentului de Comandă, Control, Comunicații, Informatică, Informații și Autonomie din cadrul Collins Aerospace, a zis că acest instrument este „important pentru vizualizarea amenințărilor de război electronic și pentru automatizarea utilizării bruiajelor și senzorilor”.

Pentru compania americană, această colaborare „strânsă” cu Alianța Atlantică „va impulsiona semnificativ capacitățile de război electromagnetic ale NATO și va contribui la apărarea și securitatea colectivă a țărilor membre”.

Semnarea acestui acord dintre Collins Aerospace și NATO are loc într-un context de reînarmare și de investiții crescute în domeniul apărării din partea partenerilor săi. În plus, tensiunile cu Moscova nu au încetat să crească după incursiunile recente cu drone sau avioane militare rusești în Polonia, România sau Estonia, țări membre NATO.

Presa belgiană, precum VRT News sau Nieuwsblad, susține că ceea ce a suferit Collins Aerospace a fost un atac cibernetic de tip ransomware, un program care folosește un cod malițios pentru a bloca datele de pe serverele companiei și ulterior pentru a cere o răscumpărare. Acest atac ar fi fost realizat de grupul Locky Locker, deși nu a existat niciun fel de revendicare publică ce să confirme autoría acestei bande de infractori cibernetici, motiv pentru care originea atacului rămâne necunoscută.