Atacatorul lui Salman Rushdie se declară admirator al ayatollahului Khomeini

Acesta nu a spus, însă, că s-ar fi inspirat din fatwa emisă de fostul lider suprem iranian, potrivit unui interviu apărut miercuri în New York Post, citat de Reuters.



Hadi Matar a declarat de asemenea că el "nu citise decât câteva pagini" din romanul lui Rushdie "Versetele Satanice" şi că un tweet care anunţa în iarnă vizita autorului la Institutul Chautauqua îi dăduse ideea să se ducă şi el acolo.



Rushdie, 75 de ani, urma să susţină o conferinţă despre libertatea artistică în vestul statului New York când poliţia a declarat că Matar, 24 de ani, s-a repezit pe scenă şi l-a înjunghiat pe scriitorul de origine indiană vinerea trecută.



Rushdie a trăit sub ameninţarea unei recompense puse pe capul său după ce apariţia 'Versetelor satanice' în 1988 l-a determinat pe Khomeini să emită o fatwa prin care îi îndemna pe musulmani să-l omoare.



"Îl respect pe ayatollah. Cred că a fost o persoană formidabilă. Este tot ce voi spune cu privire la acest subiect", a declarat Matar pentru New York Post, într-un interviu video din închisoarea comitatului Chautauqua, scrie Agerpres.

Despre Rushdie a spus că este "cineva care a atacat islamul"





"Nu-mi place prea mult", a spus Matar referindu-se la Rushdie. "El este cineva care a atacat islamul, a atacat convingerile acestuia, sistemele acestei credinţe", a spus el, adăugând că a urmărit pe YouTube înregistrări video cu scriitorul.



Matar a negat că ar fi fost în contact cu Gardienii Revoluţiei din Iran, armata de elită a regimului iranian, potrivit ziarului.



Avocatul său, numit din oficiu, a declarat că nu a fost la curent cu faptul că New York Post a intrat în contact cu clientul său pentru a-i acorda un interviu.



"Eu nu am autorizat nicio sursă din exterior, cu sau fără ajutorul guvernului, să intre în contact cu clientul meu", a declarat avocatul Nathaniel Barone pentru Reuters.



Matar, din Fairview, statul New Jersey, a pledat nevinovat la acuzaţiile de tentativă de omor şi agresiune în tribunalul în faţa căruia compăruse sâmbătă. Un mare juriu urmează să emită în cursul săptămânii un rechizitoriu în care vor figura oficial acuzaţiile aduse acestuia.

Ce este de fapt o fatwa, decretul religios islamic de condamnare la moarte? Condiții în care sentința poate fi emisă

Sentinţa de condamnare la moarte - o fatwa - a avut efecte imediate asupra vieţii lui Rushdie, determinându-l să se ascundă timp de aproape 10 ani şi urmărindu-l pe el şi pe cei din jurul său care au avut legătură cu publicarea cărţii.



Dar ce este mai exact o fatwa? Şi cum ar putea fi aceasta un factor în înjunghierea de vineri, care a avut loc în faţa unui public de 2.500 de persoane? Răspunsul necesită o prezentare a lui Salman Rushdie şi a trecutului său, scriu sursele citate.



Rushdie s-a născut în India în iunie 1947 şi a crescut în Bombay (Mumbai), înainte de a se muta în Anglia, unde a urmat o şcoală publică cu internat şi apoi o facultate.



Ani de zile a lucrat ca redactor publicitar, apoi a publicat primul său roman, "Grimus", în 1975. Succesul literar a venit abia atunci când a doua sa carte, "Midnight's Children (Copiii de la miezul nopţii), a câştigat în 1981 Booker Prize, cel mai prestigios premiu literar din Marea Britanie.



Vorbind la postul de televiziune american PBS în 2006, el s-a caracterizat ca fiind "un ateu înverşunat". Scriitorul a fost înnobilat cavaler în 2007 de către regina Elisabeta a Marii Britanii pentru servicii aduse literaturii. Până în prezent, a scris 14 romane, cel mai recent fiind 'Quichotte' din 2019.

VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News