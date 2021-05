Atacantul Zlatan Ibrahimovic ratează EURO 2020 după ce s-a accidentat

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), care a suferit o entorsă la genunchiul stâng în urmă cu o săptămână, va fi supus unui tratament special timp de şase săptămâni şi nu va putea participa cu naţionala ţării sale la turneul final al EURO 2020 din această vară, scrie AFP care citează Federaţia suedeză de fotbal, scrie Agerpres.



Am vorbit cu Zlatan care, din păcate mi-a spus că accidentarea îl împiedică să participe la EURO 2020 în această vară, a declarat selecţionerul Janne Andersson.

”Tratament de șase săptămâni”





Vedeta în vârstă de 39 de ani, revenit la prima reprezentativă a ţării sale după aproape cinci ani de când şi-a anunţat retragerea de la prima reprezentativă, a primit sâmbătă o vizită, la Milano, din partea unui specialist care i-a prescris un tratament de şase săptămâni, a indicat clubul.



La EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), Suedia trebuie să întâlnească Spania pe 14 iunie, apoi Slovacia pe 18 şi Polonia pe 23.



Jucătorul vedetă al lui AC Milan, care a revenit în luna martie în selecţionata Suediei, la aproape cinci ani după ce şi-a anunţat retragerea internaţională, a părăsit terenul în repriza secundă a meciului cu Juventus, câştigat săptămâna trecută de AC Milan la Torino (3-0).

Cum s-a accidentat atacantul





Atacantul, în vârstă de 39 ani, s-a accidentat în timp ce încerca să controleze mingea, în timpul unui duel cu fundaşul olandez Matthijs de Ligt de la Juventus, după aproape o oră de joc. El a fost înlocuit la scurt timp, acuzând dureri la genunchi, dar a rămas pe marginea terenului, cu genunchiul bandajat.



Ibrahimovic, care şi-a prelungit recent contractul cu AC Milan până în iunie 2022, era unul dintre starurile aşteptate la EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), competiţie la care Suedia îşi va face debutul pe 14 iunie.

