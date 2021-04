Prima ediție s-a desfășurat în 1960 și in zilele noastre a devenit cea mai importantă competiție de fotbal din Europa alături de Champions

League.

Dacă în Champions League joacă cluburile de fotbal profesionist, la un Campionat European se prezintă echipele naționale, iar zilele astea au fost afișate noile cote la câștigarea EURO 2020.

Cele mai puternice echipe naționale de fotbal care au câștigat Campionatul European până în prezent sunt Spania și Germania care au ridicat trofeul de 3 ori. Spania a câștigat în anii 1964, 2008 și 2012, iar

Germania în anii 1972, 1980 și 1996. Italia a ridicat trofeul în 1968, iar Cehoslovacia în 1976. Pentru cei mai tineri dintre cititori, Cehia și Slovacia din zilele noastre erau unite și formau o singură țară în anii 70 și 80. La fel URSS era o uniune de țări comuniste, iar naționala URSS a câștigat EURO în 1960, chiar în prima ediție a acestui Turneu Final.

Olanda a câștigat în 1988, dar surprizele plăcute au fost Danemarca în 1992 și Grecia în 2004. Danemarca nu se calificase la EURO 1992 și jucătorii naționalei erau la plajă sau la munte pentru relaxare. Oamenii erau într-o vacanță fără să știe că în câteva săptămâni li se va schimba soarta radical în bine.

Danezii au ajuns la acest turneu final prin excluderea Iugoslaviei din considerente politice, începuse războiul de secesiune. În finala, Danemarca a învins Germania cu 2-0 și a provocat surpriza turneului final. La EURO 1992 a fost pentru prima oară când s-au inscripționat numele jucătorilor pe spate. Grecia nu a fost niciodată o forță în fotbalul mondial și poate este la aceeași valoare ca Naționala României. Grecia nu speria pe nimeni la Mondiale sau Campionate Europene până în 2004. Se spune că atacul aduce spectatorii în tribune, dar apărarea câștiga trofee. Așa a fost și cazul Greciei la EURO 2004 unde a făcut meciuri aproape perfecte în defensivă. Echipe cu renume și cu o forță ofensivă de temut nu au putut să spargă zidul defensiv grecesc, cum ar fi Franța. Grecia a avut noroc încă din grupe pentru că marile favorite la trofeu au fost eliminate încă din această fază: Germania, Spania și Italia. Echipa Națională a Greciei a marcat 7 goluri în 7 meciuri și a primit doar 4. Zidul defensiv și-a arătat valoarea în cele mai importante meciuri în sferturi, semifinale și finală. În aceste întâlniri de foc, grecii nu au primit gol și au câștigat toate meciurile cu 1-0.

Noile cote la câştigarea EURO 2020

Să revenim în zilele noastre. Portugalia este ultima țară care a câștigat Campionatul European și acum are cota 8.5 ca să câștige iar.

Favorite clare sunt Anglia și Franța, ambele au cota 6 să câștige EURO 2020. Belgia are cota 1.85 și pleacă cu șansa a 3-a să câștige trofeul, iar Spania are cota 8. Germania, care are unul dintre cele mai spectaculoase campionate de fotbal din lume, are cota 8.5. Italia, unde Buffon zice că rezultatul perfect în fotbal este 0-0 pentru că nicio echipă nu a greșit în apărare, are cota 10.

Olanda sau Portocala mecanică cum era denumită în trecut pe vremea lui Marco van Basten și Ruud Gullit are cota 12. Danemarca are cota 26 să câștige trofeul la fel ca naționala Croației. Turcia și Polonia au cota 51, iar Elveția, Rusia, Cehia și Ucraina au cota 101. Ultimele 4 au șanse mici să ajungă în finală și din acest motiv e cota așa de mare la câștigarea EURO 2020.

Pariază cu responsabilitate, doar dacă ai peste 18 ani și doar pe platforme licențiate!