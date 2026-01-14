€ 5.0897
DCNews Stiri Atac șocant în Craiova: A fost înjunghiat de 12 ori, pe stradă
Data publicării: 14:55 14 Ian 2026

Atac șocant în Craiova: A fost înjunghiat de 12 ori, pe stradă
Autor: Alexandra Firescu

atac cu cutitul Atac cu cuțitul/ Freepik

Un bărbat a fost înjunghiat de nu mai puțin de 12 ori, pe stradă. A fost un act premeditat, dat fiind că agresorul avea fața acoperită cu o cagulă.

 

Victima este angajat al Colegiului Național Pedagogic din Craiova. A fost atacat cu un cuțit și înjunghiat de 12 ori, în timp ce se îndrepta spre serviciu. Deși agresorul este necunoscut pentru victimă, atacul pare să fi fost țintit, având în vederea înfățisarea agresorului: era îmbrăcat cu haine închise la culoare și purta o cagulă. 

Tribunalul Dolj a anunțat cercetări pentru tentativă de omor asupra unui angajat al Colegiului Naţional Pedagogic ”Ştefan Velovan”.

”Din probatoriul administrat a reieşit că în data de 08.01.2026, în jurul orei 05:30, persoana vătămată se deplasa pe strada Doljului din Craiova către locul de muncă şi, în apropierea intersecţiei cu strada Amaradia , ar fi fost atacată din spate de o persoană necunoscută, care ar fi purtat haine de culoare închisă şi ar fi avut capul acoperit cu o cagulă. În timpul atacului, persoana vătămată ar fi fost lovită de douăsprezece ori cu un obiect tăietor în mai multe zone ale corpului” anunță procurorii. 

Victima, atacată din spate

Ei mai transmit că se desfășoară ”cercetări penale în stadiu in rem, cu privire la faptă şi au fost administrate mai multe mijloace de probă care au condus la conturarea unui cerc de persoane suspectate de comiterea infracţiunii. Până în prezent, nu a fost formulată o acuzaţie penală faţă de o anumită persoană".

Victima ar fi Adi Vijulie, în vârstă de 57  de ani, fochist la Colegiul Naţional Pedagogic din Craiova, arată presa locală, care indică lovituri în zona gâtului, abdomenului și spatelui.

