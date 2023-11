Atac în forță al Ucrainei pe malul stâng al râului Nipru. Kievul raportează pierderi uriașe în rândul rușilor / video

Forțele de Apărare ale Ucrainei au desfășurat acțiuni pe mai multe capete de pod de pe malul stâng al râului Nipru din regiunea ocupată Herson, conform Obrozreveatel.

Soldații ucraineni au confirmat oficial că Forțele de Apărare ucrainene au desfășurat pentru prima dată o serie de acțiuni de succes pe malul stâng al râului Nipru, în regiunea Herson.

Potrivit ucrainenilor, în timpul luptelor, rușii s-au ales cu aproximativ 3.500 de morți și răniți, peste 300 de piese de echipament și arme militare distruse, precum și pierderea mai multor posturi de comandă și 29 de depozite de muniții. Acest lucru a fost raportat de Comandamentul Corpului Marin.

„Ca urmare a măsurilor pre-planificate de respingere a agresiunii armate pe scară largă a Federației Ruse, Forțele de Apărare ucrainene au desfășurat o serie de acțiuni de succes pe malul stâng al râului Nipru în direcția Herson. Datorită curajului și profesionalismul marinarilor ucraineni, ei au reușit să ocupe mai multe capete de pod în cooperare cu alte unități ale Forțelor de Apărare”, se arată în comunicat.

Apărătorii au adăugat că au provocat pierderi grele invadatorilor. De la începutul operațiunii de consolidare pe malul stâng al regiunii Herson, armata rusă de ocupație a suferit pierderi:

- 1216 ocupanți uciși și 2217 răniți

- 24 de tancuri

- 89 sisteme de artilerie și mortiere

- 135 de unități de diferite vehicule

- 48 de vehicule blindate de luptă, inclusiv APC-uri și IFV-uri

- 9 MLRS

- 14 ambarcațiuni

- 15 unități de echipamente speciale

- 4 posturi de comanda

- 29 de depozite de muniții, atât de câmp cât și staționare

„În plus, o unitate de război electronic a pușcașilor marini a neutralizat 135 de drone FPV și 5 UAV-uri operaționale și tactice. Soldații ucraineni efectuează atacuri cu foc pe malul stâng al regiunii Herson și desfășoară acțiuni pentru distrugerea inamicului”, au adăugat militarii marini.

Fierce fighting continues near Krynky like this FPV attack on Russian foot soldiers 46.755657, 33.146847 If one believes the messages exchanged by Russians, their losses are significant. pic.twitter.com/H9DqBWmpRG

Video of a russian tank being hit by a Ukrainian FPV drone. After this, the crew of the enemy tank fled into the forest south of Krynky (left bank of the Kherson region). pic.twitter.com/glZyW9npda