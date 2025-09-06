Data publicării:

Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”

Autor: Doinița Manic
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Mai multe plaje au fost închise după un atac de rechin soldat cu moartea unui surfer.

Un surfer atacat de un rechin de mari dimensiuni pe o plajă din Sydney a murit din cauza rănilor, au anunțat polițiștii sâmbătă. Este primul incident de acest fel din ultimele trei ani și jumătate, ceea ce a determinat autoritățile să închidă mai multe plaje, scrie Reuters.

Victima, care nu a fost încă identificată, a fost atacată la aproximativ 100 de metri de țărm, în timp ce făcea surf cu prietenii săi, puțin după ora 10 dimineața, pe plaja Long Reef, în nordul capitalei statului australian New South Wales, au precizat polițiștii. Alți surferi l-au scos din apă, însă pierduse prea mult sânge și a murit la fața locului, a declarat John Duncan de la unitatea Northern Beaches din Sydney.

„A suferit răni catastrofale”, a spus Duncan într-o conferință de presă televizată.

Bărbatul ucis de rechin lasă în urmă o soție și o fetiță

 

Victima, un surfer cu experiență, lasă în urmă o soție și o fetiță. Două fragmente din placa de surf au fost recuperate și trimise la expertiză, au mai adăugat polițiștii.

Încă nu se știe ce specie de rechin a fost responsabilă pentru atacul care a dus la închiderea plajelor, au precizat autoritățile. Salvamarii patrulau zona cu skijeturi pentru a monitoriza prezența rechinului, a anunțat Consiliul Northern Beaches într-un comunicat.

Este primul deces cauzat de un rechin în cel mai populat oraș al Australiei de la cel din februarie 2022, când un înotător a fost ucis pe o plajă din Sydney — primul caz fatal din zonă din 1963.

În 2025 au mai avut loc alte trei atacuri fatale de rechin în Australia, potrivit datelor furnizate de Taronga Zoo, instituție aflată în subordinea statului. În martie, un surfer a fost ucis de un rechin în apele puțin adânci ale unei plaje izolate din vestul Australiei.

